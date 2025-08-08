Reunión con Claudia Giaccone en el Predio Nery Pumpido

Avanza la organización de la Copa Túnel Subfluvial Femenino

Este jueves, en las instalaciones del predio Nery Alberto Pumpido, se llevó a cabo una importante reunión entre autoridades de la Liga Santafesina de Fútbol y Claudia Giaccone, subsecretaria de la Región Centro por la provincia de Santa Fe.