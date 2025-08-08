Reunión con Claudia Giaccone en el Predio Nery Pumpido
Avanza la organización de la Copa Túnel Subfluvial Femenino
Este jueves, en las instalaciones del predio Nery Alberto Pumpido, se llevó a cabo una importante reunión entre autoridades de la Liga Santafesina de Fútbol y Claudia Giaccone, subsecretaria de la Región Centro por la provincia de Santa Fe.
Almuerzo y diálogo. Estuvieron presentes, Leandro Yódice, Fabricio Galateo, Claudia Giaccone, Leonardo Birollo y Luis Ignacio López. Crédito: Gentileza LSF
El encuentro se dio en el marco de los preparativos para una nueva edición de la Copa Túnel Subfluvial Femenino, un certamen que continúa consolidándose como un puente de integración entre las ciudades de Santa Fe y Paraná, con el fútbol femenino como protagonista.
La reunión, que incluyó un almuerzo de trabajo, giró en torno a los lineamientos generales del torneo, la logística compartida entre ambas Ligas y los objetivos institucionales que enmarcan esta competencia. Participaron del encuentro el presidente de la Liga Santafesina, Leonardo Birollo, el secretario Luis Ignacio López, el tesorero Fabricio Galateo, la funcionaria provincial Claudia Giaccone y su asesor, Leandro Yódice.
Durante la charla se abordaron aspectos vinculados a la programación de partidos, la coordinación con la Liga Paranaense de Fútbol, la promoción del evento y detalles vinculados a la igualdad de oportunidades dentro del fútbol regional. Todas las partes coincidieron en destacar la relevancia del certamen, no solo como competencia deportiva, sino como instrumento de inclusión, empoderamiento y visibilidad del fútbol femenino.
Inicio del torneo y jornada inaugural con un hecho histórico
El primer capítulo de esta edición se vivirá el domingo 24 de agosto, en una jornada especial que no solo marcará el inicio del certamen, sino que dejará un momento imborrable para el fútbol local y regional. Ese día se realizará la inauguración del sistema de iluminación de la cancha 2 del predio Nery Pumpido, que desde lleva el nombre de Pedro Pablo Pasculli, en homenaje al histórico campeón mundial santafesino.
Imagen ilustrativa. Crédito: Flavio Raina.
La jornada contará con cuatro partidos simultáneos en dicho predio y otros cuatro partidos paralelos en la ciudad de Paraná, con idéntica estructura competitiva. De esta forma, la Copa Túnel Femenina se pondrá en marcha de manera conjunta y simbólicamente unida por el Túnel Subfluvial Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis, ícono de conexión entre ambas provincias.
Una Copa que une, visibiliza y transforma
La Copa Túnel Subfluvial Femenino es una creación conjunta entre la Liga Santafesina de Fútbol y la Liga Paranaense de Fútbol, inspirada en el reciente éxito de la versión masculina celebrada este mismo año. Esta competencia nace como una propuesta innovadora, inclusiva y profundamente federal, cuyo principal objetivo es fortalecer los lazos deportivos, culturales y sociales entre las dos orillas del Paraná.
Pero la Copa trasciende el ámbito competitivo: se constituye como un símbolo de integración regional, de equidad en el deporte y de visibilidad para las mujeres futbolistas, muchas veces relegadas en espacios tradicionales. A través del fútbol, se busca fomentar valores como la camaradería, el respeto, la diversidad y el juego limpio, en un marco de celebración colectiva.
El certamen tendrá la participación de dieciséis equipos, divididos en partes iguales: ocho clubes de la ciudad de Santa Fe y ocho del Departamento Paraná. El formato de competencia será eliminación directa, iniciando en la fase de octavos de final. Todos los encuentros se jugarán a partido único, bajo criterios deportivos previamente consensuados entre ambas ligas, que reconocen el rendimiento histórico y jerarquía de cada institución.
Compromiso con el crecimiento del fútbol femenino
La Copa Túnel Subfluvial Femenino representa un nuevo paso firme en la construcción de un fútbol más igualitario e inclusivo. Su realización no sería posible sin la decisión política y dirigencial de abrir espacios para que las mujeres tengan las mismas posibilidades de competencia, visibilidad y desarrollo que sus pares varones.
Desde la Liga Santafesina de Fútbol se celebra esta iniciativa como un verdadero hecho en el calendario deportivo anual, con vocación de permanencia y expansión. El compromiso de ambas ligas con la equidad de género en el deporte, la promoción de talentos locales y la fortalecida articulación regional, hacen de este certamen mucho más que una copa: una declaración de principios y un paso hacia el futuro.
