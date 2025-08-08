Reunión con Felipe Michlig para llevar el programa a San Cristóbal

El presidente de la Liga Santafesina, Leandro Birollo, junto al tesorero Fabricio Galateo y el asesor Anselmo Baroni, se reunieron con el senador provincial Felipe Michlig para coordinar la llegada del programa a fines de agosto. La iniciativa, que promueve la formación en valores en el deporte, tendrá su primer congreso fuera de la capital y ya planifica nuevas sedes en el interior provincial.
Mirá tambiénEl Litoral, privilegio y compromiso con el crecimiento del fútbol local
En la mañana de este miércoles, en el predio Nery Pumpido de la Liga Santafesina de Fútbol fue escenario de un encuentro clave para seguir expandiendo el alcance del programa "Con Valores Ganamos Todos". El presidente Leandro Birollo, el tesorero Fabricio Galateo y el asesor letrado de la Casa Madre, Anselmo Baroni, recibieron al senador provincial Felipe Michlig, con quien comenzaron a delinear los detalles del próximo congreso, que se realizará el 30 de agosto en el Departamento San Cristóbal. La sede elegida será la Liga Ceresina de Fútbol, marcando un paso importante en la federalización de la propuesta.
La iniciativa, nacida en el ámbito de la Liga Santafesina, busca llevar a distintas regiones de la provincia una capacitación integral para formadores, entrenadores, dirigentes y actores sociales vinculados al deporte, con el objetivo de fomentar valores como el respeto, la inclusión y el trabajo en equipo. El programa cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, que impulsa su llegada a más localidades.
Mientras se ultiman los detalles para el congreso de San Cristóbal, el cuerpo docente del programa tendrá este sábado una parada especial: Carlos Pellegrini, en el departamento San Martín. Allí, en el Centro Cultural de la localidad y con el apoyo del senador Esteban Motta, se desarrollará la primera experiencia del programa en el interior provincial, fuera de la capital.
El calendario de actividades también contempla una próxima edición en la jurisdicción de la Liga Esperancina de Fútbol. En este caso, la propuesta es impulsada por la diputada provincial Jimena Senn, aunque aún restan definir algunos aspectos organizativos.
Con estas acciones, "Con Valores Ganamos Todos" sigue consolidándose como una herramienta de formación y concientización que trasciende el deporte para instalarse como un aporte a la comunidad. El objetivo es claro: construir entornos más sanos y formativos para niños, jóvenes y adultos que encuentran en el fútbol y otras disciplinas un espacio de desarrollo personal y social.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.