Unión ganó un partidazo histórico ante Aldosivi

El equipo de Poccia perdía 3 a 0 ante Aldosivi en Mar del Plata, pero terminó festejando un 4-3 heroico que lo mantiene como líder de la Primera B de AFA y lo acerca un paso más al gran objetivo: el ascenso a la máxima categoría.
En una tarde que quedará marcada en la memoria del fútbol femenino santafesino, Unión de Santa Fe protagonizó una de las remontadas más impresionantes de la temporada.
El encuentro, disputado en el Predio del Tiburón por la 13° fecha del campeonato, tuvo todos los condimentos de un duelo para el recuerdo: goles, cambios de ánimo, un ritmo vertiginoso y la muestra de carácter de un equipo que se niega a rendirse.
El primer capítulo fue un verdadero desafío para el conjunto tatengue. Aldosivi, decidido a hacerse fuerte de local, pegó primero y en pocos minutos encontró la fórmula para golpear tres veces el arco defendido por Naila Zaninetti. Antes de la media hora de juego, el marcador indicaba un 3-0 que parecía sentenciar la historia y que obligaba a Unión a realizar una tarea titánica para cambiar el rumbo.
Pero las dirigidas por Paulo Poccia no se dejaron llevar por el golpe anímico. Mantuvieron la calma, ajustaron líneas y buscaron lastimar en cada oportunidad. La recompensa llegó a los 33 minutos, cuando Ionara Vilte apareció para anotar el descuento y encender una chispa de esperanza.
Ese envión anímico se potenció justo antes del descanso: en una jugada cargada de determinación, Agustina Marani definió con precisión para poner el 2-3 y dejar el partido abierto de cara al segundo tiempo.
En el complemento, Unión salió con un ímpetu arrollador. Apenas iban 5 minutos cuando Camila Acevedo aprovechó un balón suelto y marcó el 3-3, desatando la euforia en el banco y en el puñado de hinchas tatengues que acompañaron en Mar del Plata.
Lejos de conformarse con la igualdad, las santafesinas fueron por más. Con paciencia para mover la pelota y presionar en la recuperación, comenzaron a arrinconar a un Aldosivi que sintió el golpe de ver dilapidada su ventaja. Y a los 25 minutos, llegó el momento cumbre: Victoria Muñoz apareció en el área para empujar la pelota al fondo de la red y decretar el 4-3 definitivo.
Unión formó con: Naila Zaninetti; Camila Luna, Ionara Vilte, Victoria Muñoz, Alegra Risso; Mailén Herman (c), Emilse Albornos, Martina Pinto; Camila Acevedo, Pilar Mateo y Agustina Marani. En el banco estuvieron: Díaz, Chemes, Guardia, Almada, Sosa, García y Villalba.
Con esta victoria, Unión no solo defiende su lugar en lo más alto de la tabla, sino que también refuerza su confianza de cara a la etapa decisiva del torneo. Cada punto vale oro, y la remontada ante Aldosivi es una demostración de que el equipo tiene el temple necesario para afrontar las instancias finales.
El Tatengue ya no es una sorpresa: es un candidato firme, con fútbol, carácter y una identidad que lo impulsa a pelear hasta el último minuto. La ilusión del ascenso está más viva que nunca.
