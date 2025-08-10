Final de la fecha 19...

Sanjustino y Colón de San Justo, a un paso de una final soñada

A dos fechas del cierre del campeonato, los dos equipos de San Justo lideran la tabla y mantienen vivo el sueño de definir mano a mano el título. Con un fixture exigente y un historial cargado de emociones, la ciudad palpita una posible final que quedará en la memoria.