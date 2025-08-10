Sanjustino y Colón de San Justo, a un paso de una final soñada

El Torneo Apertura de la Liga Santafesina de Fútbol atraviesa su momento más vibrante y, en San Justo, el clima es de pura ilusión. Sanjustino y Colón de San Justo, los dos representantes de la ciudad, lideran la tabla de posiciones y, cuando restan apenas dos fechas para el cierre, todo parece indicar que la copa quedará en esa ciudad.
La posibilidad de una definición directa entre ambos se transformó en tema central para hinchas, dirigentes y vecinos. No es sólo un duelo deportivo: sería la oportunidad de escribir un capítulo histórico en el fútbol liguista, de esos que se recuerdan por décadas.
Sanjustino, con Marcelo Molina como director técnico, ha forjado su campaña a partir de la regularidad, la solidez defensiva y un plantel que combina experiencia y juventud. "Trabajamos mucho para este momento. Los jugadores entendieron la idea, se comprometieron y hoy estamos recogiendo el fruto de esa dedicación", aseguró Molina, consciente de que su equipo está ante una oportunidad que no aparece todos los años.
Por su parte, Colón de San Justo, conducido por Miguel Restelli, apostó a un juego más ofensivo y a la intensidad en todas las líneas. Con delanteros en racha y un mediocampo dinámico, supo ganar partidos clave que lo mantuvieron siempre en la pelea. "Sabemos que tenemos grandes chances, pero no nos vamos a confiar. En estas instancias, un mínimo error puede costar caro", advirtió el entrenador.
El fixture ofrece desafíos importantes para ambos. Sanjustino deberá visitar a Academia Cabrera en la fecha 20, un rival con menos aspiraciones en la tabla pero que siempre es complicado en su cancha. Luego cerrará el torneo como local ante Pucará, que buscará aguar la fiesta en San Justo.
En tanto, Colón recibirá a Nobleza, equipo que suele complicar a los grandes y que llega motivado para despedirse del campeonato con un golpe de efecto. En la última jornada, el "Conquistador" visitará a Vecinal Gálvez, un adversario que, sin presión, podría transformarse en juez de la definición.
Aunque Sanjustino y Colón de San Justo parecen tener el camino más despejado, no se puede dejar de lado a Guadalupe y Unión, que marchan unos puntos por detrás. Ambos mantienen chances matemáticas, aunque dependen de que los punteros dejen puntos en el camino. Si algo enseñó este torneo es que no hay resultados asegurados: los equipos de mitad de tabla han sabido robar puntos valiosos y generar sorpresas.
La historia reciente entre Sanjustino y Colón de San Justo agrega un condimento especial. En los últimos cinco enfrentamientos, el "Matador" se llevó tres victorias, mientras que el "Conquistador" ganó dos, todos partidos de marcador ajustado y definiciones emocionantes. Los clásicos de San Justo no son partidos más: se juegan con el corazón, con tribunas colmadas y un ambiente que mezcla pasión, rivalidad y respeto mutuo.
En San Justo, la expectativa se vive en cada esquina. Las camisetas verdes, y las rojas y blancas se mezclan en las calles, en los cafés, en los clubes de barrio. Se comentan posibles formaciones, se especula con resultados y se repasan viejas anécdotas de partidos memorables.
Este presente exitoso no es casualidad. Tanto Sanjustino como Colón de San Justo han trabajado en la formación de jugadores propios, incorporando refuerzos estratégicos y apostando por proyectos deportivos coherentes. La base de cada plantel está conformada por futbolistas surgidos de sus divisiones inferiores, un valor agregado que fortalece la identidad y la conexión con la gente de esa ciudad.
El trabajo dirigencial también ha sido clave: mejoras en las instalaciones, inversión en cuerpos técnicos y un esfuerzo sostenido para competir en igualdad de condiciones con los clubes más importantes de la Liga. Todo ello permitió que hoy, a dos fechas del final, los dos equipos estén en lo más alto.
El desenlace promete ser electrizante. Cada gol, cada punto, cada resultado parcial será seguido con atención por una ciudad entera. Los hinchas saben que este tipo de oportunidades no aparecen todos los días y por eso quieren vivirlo con intensidad, ya sea en la tribuna, en la radio o siguiendo las transmisiones por redes sociales.
Si se concreta el escenario ideal para el público local, el título se definiría en un choque directo entre Sanjustino y Colón de San Justo, un partido que paralizaría a San Justo y que quedaría grabado en la memoria de todos los amantes del juego de la pelota. Un clásico con el trofeo en juego es, sin dudas, el sueño máximo para cualquier aficionado al fútbol.
Hasta entonces, el camino será exigente y lleno de nervios. Ninguno de los dos puede darse el lujo de relajarse. "En estas instancias, cada pelota vale oro", repiten jugadores y técnicos. Las últimas dos fechas del Apertura serán, sin dudas, un festival de emociones y de fútbol, con el agregado de que cualquiera de los dos puede ser campeón.
Pase lo que pase, San Justo ya ganó. Tener a sus dos equipos en la cima del torneo es un motivo de orgullo y un reflejo del trabajo que se hace en la ciudad. El fútbol, una vez más, demuestra que es mucho más que un juego: es identidad, pertenencia y pasión compartida.
Resultados fecha 19, torneo Apertura de la A
Se terminó la fecha 19 del Apertura Marcos Méndez de la Primera División liguista, fecha que había comenzado el jueves con el triunfo de Academia en Recreo. El gran ganador de la fecha fue el Matador que derrotó a El Quillá y se subió a la primera posición junto a Colón de San Justo que igualó sin goles ante el último campeón. Guadalupe cayó en Cayastá y ahora corre de atrás para las próximas dos fechas. La Perla del Oeste 0-Academia AC 1 (Brian Giménez); Independiente 2 (Octavio Santos y Fabricio Antivero)-Ateneo Inmaculada 1 (Máximo Monella); Vecinal Gálvez 0-Gimnasia y Esgrima 0; Unión 2 (Benjamín Pérez y Tomás Torres)-Newell's Old Boys 0; Universidad 2 (Brian Tarragona e Ignacio Fantinatto)-Pucará 0; Deportivo Nobleza 1 (Cristian Ortíz)-La Salle 0; Ciclón Norte 2 (Silvestre Escobedo y Juan Vázquez)-Sportivo Guadalupe 0; Nacional 0-Ciclón Racing 2 (Walter Gómez y Carlos Bogao); Juventud Unida 4 (Lucas Bonadeo x2, Elías Candia y Lucas Saucedo)-Cosmos 1 (Matías Rotania); Sanjustino 1 (Matías Ayala Vera)-Náutico El Quillá 0; Colón 0-Colón de San Justo 0.
