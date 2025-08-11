Con Las Flores líder

El Apertura de ascenso se define en una última fecha para el infarto

Las Flores se mantiene en la cima tras un triunfo clave y depende de sí mismo para ser campeón. Santa Fe Fútbol y Santa Rosa, a un paso, aguardan un tropiezo del líder. El sábado, con los tres partidos decisivos en simultáneo, se sabrá quién se queda con la gloria. Hasta puede haber triple empate.