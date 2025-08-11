El Apertura de ascenso se define en una última fecha para el infarto

La Liga Santafesina de Fútbol vive días de pura adrenalina. El Torneo Apertura de la divisional de ascenso entró en su etapa final y todo está preparado para que este sábado se dispute una última fecha que tendrá al campeón del Apertura. Con tres equipos separados por apenas dos puntos, el campeonato promete un desenlace de película, de esos que mantienen a los hinchas pegados a la radio, el celular o a la tribuna con el corazón en la garganta.
El último fin de semana, Las Flores dio un paso clave en sus aspiraciones. El conjunto dirigido por un plantel que nunca bajó los brazos logró una victoria trabajada que le permitió conservar el liderazgo en soledad. Con esa conquista, el equipo del barrio homónimo llegó a la última jornada dependiendo exclusivamente de su propio resultado: si gana, será campeón sin importar lo que suceda en otras canchas.
Detrás suyo, respirándole en la nuca, aparecen Santa Fe Fútbol y Santa Rosa, ambos con campañas sólidas y con la fe intacta. Ninguno de los dos piensa bajar los brazos, y saben que cualquier traspié del puntero puede abrirles la puerta hacia la gloria. Si estos ganan y Las Flores empata, habrá triple empate y la definición se extenderá.
Los partidos decisivos
El fixture de la última fecha no podría haber sido más atractivo. Las Flores visitará a Deportivo Agua, un rival que, aunque no pelea por el título, querrá despedirse del torneo con un triunfo resonante ante el líder. La presión estará toda del lado del puntero, que sabe que no tiene margen de error.
Santa Fe Fútbol, por su parte, visitará a Los Canarios. En los papeles, el equipo escolta llega como favorito, pero en este tipo de definiciones nada está escrito: los locales buscarán hacer pesar la condición de anfitriones y complicar las aspiraciones visitantes.
En tanto, Santa Rosa, otro de los escoltas, se medirá, de visitante, ante Defensores de Alto Verde, un conjunto que, más allá de no estar en la lucha por el campeonato, es siempre un rival incómodo, sobre todo en su cancha.
Un torneo parejo y apasionante
Este Apertura quedará en la memoria por la paridad que mostró desde el inicio. Ningún equipo pudo despegarse con comodidad, y fecha a fecha la tabla se fue ajustando. Las Flores supo mantener cierta regularidad, pero tanto Santa Fe Fútbol como Santa Rosa aprovecharon cada tropiezo del líder para seguir en carrera.
El mérito de los tres es innegable. Supieron sobreponerse a partidos difíciles, lesiones, suspensiones y, sobre todo, a la presión de saber que cualquier error podía costar caro. También hubo momentos de gran fútbol, con encuentros vibrantes y goles que encendieron las tribunas.
La previa del sábado
Todo indica que los tres partidos comenzarán en simultáneo, para evitar cualquier ventaja deportiva. En las clubes ya se palpita un clima de final. Las Flores viajará con una buena cantidad de hinchas que sueñan con dar la vuelta olímpica en cancha ajena. Santa Fe Fútbol y Santa Rosa, mientras tanto, tendrán sus propias caravanas de simpatizantes, aferrados a la ilusión de un título que, si bien no depende de ellos, todavía está al alcance.
Las redes sociales de cada uno ya se llenan de mensajes de aliento, cábalas, videos de goles y recuerdos de viejas campañas. La Liga Santafesina de Fútbol, fiel a su espíritu, volverá a ofrecer una jornada que trasciende lo deportivo: será una fiesta popular en cada barrio, con familias enteras siguiendo la definición.
Lo que está en juego
Para Las Flores, el objetivo es claro: ganar y asegurar el título. Una derrota abrirá la puerta para que Santa Fe Fútbol o Santa Rosa se consagren, siempre y cuando alguno de ellos logre sumar de a tres. En caso de igualdad en puntos, la definición deberá esperar.
Por eso, más allá de las matemáticas, la mentalidad será clave. Los técnicos deberán trabajar no solo en lo táctico, sino en lo emocional, para que la presión no pese más que la pelota. La última fecha de un torneo suele ser un partido distinto, donde los nervios pueden ser tan determinantes como la calidad de los jugadores.
En Las Flores, en Santa Fe Fútbol y en Santa Rosa, ya cuentan las horas. El fútbol de los barrios, una vez más, demuestra que su verdadera esencia está en estas batallas futboleras, donde cada pelota vale un campeonato y cada gol puede cambiar la historia.
- Santa Fe Fútbol 40 18 12 4 2
- N. Horizonte 37 18 11 4 3
- San Cristóbal 32 18 9 5 4
- Los Juveniles 13 18 3 4 11
- Los Piratitas 12 18 3 3 12
