Argentina definió sus jugadores para la segunda ronda de Copa Davis

Jugarán en Groningen el 12 y 13 de septiembre. Frana optó por el debut de Comesaña.
Argentina ya tiene sus cinco nombres para disputar la segunda ronda de la Copa Davis, aún en formato tradicional, en busca de la clasificación a las finales.
Las raquetas argentinas visitarán a Países Bajos en Groningen el 12 y 13 de septiembre. El local no disputó la primera ronda al haber clasificado directamente por el subcampeonato en 2024.
El capitán Javier Frana eligió como singlistas a Francisco Cerúndolo (23°) y Tomás Etcheverry (58°), mientras que los doblistas serán Horacio Zeballos (7°) y Andrés Molteni (21°). El tercer singlista, con posibilidad de jugar debido a su gran presente, es Francisco Comesaña (71°).
Para el anuncio de las fichas albicelestes, la Asociación Argentina de Tenis (AAT) publicó un video especial.
La fecha no se confirmó con exactitud, pero se sabe que será durante el mes de noviembre.
Los competidores serán los siete clasificados de la segunda ronda de los Qualifiers y el anfitrión Italia, campeón del 2024, quienes competirán directamente en playoffs que comienzan en cuartos de final.
