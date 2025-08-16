"Colón no adelanta comicios": 25.000 socios y "hay plata hasta diciembre..."

El "campeonato económico". El actual tesorero, Adrián Temporelli (foto), convocó a la primera minoría opositora, que encabeza Ricardo Luciani para mostrarle todos los números y papeles arriba de la mesa. A pesar de lo que había dicho Godano en Jujuy de adelantar los comicios si se complica lo deportivo, el resto de la CD trabaja en otro sentido: seguir hasta diciembre. Foto: El Litoral