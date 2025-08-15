Al día con todos los resultados

Este domingo se jugó una nueva jornada del campeonato de las Divisiones Inferiores de la Liga Santafesina. La segunda fecha del Clausura tuvo clásicos en las distintas copas. A continuación todos los resultados y sus respectivos goleadores.
La Salle 2 (Lucas Rodríguez x2)-Juventud Unida 1 (Aaron Valenzuela), Academia AC 1 (Matías Centeno)-Colón de San Justo 3 (Valentino Daccaro, Santino Lenarduzzi y Yosemir Minor), Colón 3 (Thiago Bistritzky, Iván Mazzola y Nahuel Salame)-Sanjustino 0, Gimnasia y Esgrima 2 (Francisco Isla y Leandro Paredes)-La Perla del Oeste 0, Unión 1 (Valentín Gamarra)-Cosmos 1 (Benjamín Luna), Sportivo Guadalupe 1 (Tobías Fernández)-Ciclón Racing 0, Náutico El Quillá 3 (Benjamín Ramello, Tomás Carlessi y Facundo Balbastro)-Independiente 0.
CCyD El Pozo 1 (Laureano López)-Atenas 0, Los Juveniles 0-Ciclón Norte 1 (Maximiliano Dejón), Deportivo Nobleza 7 (Derian Reynoso, Axel Troncoso, Adrián Jordan x2, Santino Coianiz x2 y Kevin Ponce)-Belgrano 0, Santa Fe 2 (Santino Bufelli y Matías Torres)-Loyola 0, Banco Provincial 2 (Facundo Franco y Mauro Ruggenini)-Newell's Old Boys 3 (Laureano Molina x2 y Fabrizio Serafini), Deportivo Santa Rosa 0-Nacional 0, Universidad 0-Ateneo Inmaculada 0.
Los Piratitas 0-Floresta 1 (Joaquín Mansilla), San Cristóbal 1 (Maikol Ríos)-Vecinal Gálvez 0, Pucará 3 (Luciano Parano, Dante Cabrera y Dylan Berón)-Las Flores II 1 (Alan Carlotta), Defensores de Alto Verde 2 (Thiago Arredondo y Aldaír Blanche)-El Cadi 2 (Genaro Fortunato y Giovanni Bustamante), Don Salvador 0-Deportivo Agua 0, Defensores de Peñaloza 2 (Sergio Quiroz y Gustavo Videla)-Atlético Arroyo Leyes 1 (Tomás Caito), Nuevo Horizonte 3 (Ángel Contreras y Exequiel Romero x2)-Los Canarios 1 (Ángel García).
La Salle Jobson 1 (Benjamín Fernández)-Juventud Unida 0, Academia AC 1 (Tomás Pirola)-Colón de San Justo 0, Colón 3 (Alan Sarli y Bautista Rossi x2)-Sanjustino 3 (Jonas Gamba y Thiago Bertoli x2), Gimnasia y Esgrima 1 (Joel Carrizo)- La Perla del Oeste 0, Unión 1 (Thiago Bataglini)-Cosmos 1 (Thiago Speroni), Sportivo Guadalupe 1 (Francisco Coria)-Ciclón Racing 1 (Baltazar Bussi), Náutico El Quillá 1 (Daian Casullo)-Independiente 0.
CCyD El Pozo 2 (Santiago López y Cristian Monzón)-Atenas 1 (Guillermo Nicolls), Los Juveniles 0-Ciclón Norte 0, Deportivo Nobleza 0-Belgrano 3 (Alejo Leiva x2 y Facundo Breuza), Santa Fe 1 (Alexis Chuchuy)-Loyola 0, Banco Provincial 0-Newell's Old Boys 3 (Tobías Sosa, Thiago Quiroga y Andrés Peralta), Deportivo Santa Rosa 1 (Dylan Leiva)-Nacional 0, Universidad 1 (Fausto Macedo)-Ateneo Inmaculada 0.
Los Piratitas 0-Floresta 0, San Cristóbal 2 (Brandon Álvarez y Víctor Gómez)-Vecinal Gálvez 0, Pucará 0-Las Flores II 3, (Laureano Roa y Eloy Pérez x2), Defensores de Alto Verde 3 (Ariel Lares, Lucas García y Alexis Cabrera)-El Cadi 1 (Alan Viñaveya), Don Salvador 0-Deportivo Agua 2 (Mateo Molinas y Gonzalo Arguelles), Defensores de Peñaloza 1 (Lucas Maciel)-Atlético Arroyo Leyes 0, Nuevo Horizonte 0-Los Canarios 0.
La Salle 1 (Juan González)-Juventud Unida 2 (Conrado Bustos y Leonardo Leguiza), Academia AC 0-Colón de San Justo 1 (Felipe Iturraspe), Colón 0-Sanjustino 1 (Benjamín Pighín), Gimnasia y Esgrima 1 (Leandro Peralta)-La Perla del Oeste 0, Unión 1 (Fausto Berreta)-Cosmos 1 (Nahuel González), Sportivo Guadalupe 2 (Lucas Komorovsky y Jeremías Bogarín)- Ciclón Racing 0, Náutico El Quillá 2 (Sebastián Plorutti y Santiago Insaurralde)-Independiente 4 (Agustín Blanco, Valentino Di Paolo y Nehemías Pucheta x2).
CCyD El Pozo 0-Atenas 1 (Ariel Seco), Los Juveniles 1 (Tiago Saucedo)-Ciclón Norte 4 (Lisandro Temperini, Federico Martínez, Cristian Gómez y Genaro Sanabria), Deportivo Nobleza 0-Belgrano 1 (Nicolás Solís), Santa Fe 1 (Santino Aquino) – Loyola 3 (Roberto Ortíz y Miqueas Nieto x2), Banco Provincial 2 (Fabricio Kinkela y Juan Ocampo)-Newell's Old Boys 1 (Vladimir Martínez), Deportivo Santa Rosa 1 (Lautaro Maldonado)-Nacional 0, Universidad 0-Ateneo Inmaculada 1, (Bautista Szupiany).
Los Piratitas 0-Floresta 6 (Brian Alcantara x2, Lorenzo Marchese x2 y Matías Vázquez x2), San Cristóbal 3 (Maximiliano Bogarín, Laureano Finos y Facundo Perello)-Vecinal Gálvez 0, Pucará 1 (Santino Ponce de León)-Las Flores II 2 (David Vallejos y Mateo Bauern), Defensores de Alto Verde 3 (Benjamín Rodríguez, Mirko López y Tomás Barbera)-El Cadi 1 (Jonas Espinosa), Don Salvador 0-Deportivo Agua 0, Defensores de Peñaloza 1 (Iván Benítez)-Atlético Arroyo Leyes 1 (Benjamín Leguizamón), Nuevo Horizonte 0-Los Canarios 3 (Martín Cejas y Sebastián Berón x2).
La Salle 0-Juventud Unida 1 (Santino González), Academia AC 2 (Santino Romero y Aaron Monzón)-Colón de San Justo 1 (Santino Milesi), Colón 1 (Benjamín Payero)-Sanjustino 0, Gimnasia y Esgrima 0-La Perla del Oeste 0, Unión 3 (Gael Coria x2 y Benjamín Gea)-Cosmos 0, Sportivo Guadalupe 0-Ciclón Racing 0, Náutico El Quillá 1 (Conrado Rodríguez e/c)-Independiente 1 (Santino Ojeda).
CCyD El Pozo 0-Atenas 0, Los Juveniles 1 (Alexander Bruno)-Ciclón Norte 2 (Gonzalo Reigert x2), Deportivo Nobleza 3 (Ignacio Zevallo, Juan Villarruel y Jesús Rillo)-Belgrano 0, Santa Fe 5 (Geremías Barrios x3 y Zahir Chanda x2)-Loyola 1 (Dante Moncada), Banco Provincial 0-Newell's Old Boys 3 (Ángel Basualdo, Gaspar Barraza y Tiziano Mirón), Deportivo Santa Rosa 1 (Thiago Viñas)-Nacional 0, Universidad 0-Ateneo Inmaculada 0.
Los Piratitas 0-Floresta 4 (Joaquín Moreyra x2, Lautaro Perezlindo y Cristóbal Ruiz Moreno), San Cristóbal 1 (Dylan López)-Vecinal Gálvez 0, Pucará 1 (Vladimir Ayala)-Las Flores II 1 (Santiago Antonini), Defensores de Alto Verde 0-El Cadi 1 (Lautaro Frutos), Don Salvador 0-Deportivo Agua 1 (Mateo De Petris), Defensores de Peñaloza 2 (Walter González y Santiago Núñez)-Atlético Arroyo Leyes 0, Nuevo Horizonte 2 (Ian Martínez y Lucas Utrera)-Los Canarios 0.
La Salle 1 (Santino Nasim)-Juventud Unida 1 (Justin Felizes), Academia AC 0-Colón de San Justo 0, Colón 1 (Ian Portillo)-Sanjustino 0, Gimnasia y Esgrima 1 (Bautista Escalante)-La Perla del Oeste 0, Unión 2 (Jonas Benuzzi x2)-Cosmos 0, Sportivo Guadalupe 0-Ciclón Racing 0, Náutico El Quillá 3 (Emiliano González, Ciro González y Lautaro Botolli)-Independiente 0.
CCyD El Pozo 3 (Agustín Hedjan, Tomás Jaime y Mateo Albornoz)-Atenas 2 (Brian Spizzirri y Valentino Dalla Costa), Los Juveniles 1 (Edwin Suárez)-Ciclón Norte 3 (Leonel Mangold, Mateo Coria y Lionel Stang), Deportivo Nobleza 2 (Cruz Retamozo y Jano Sobrin)-Belgrano 1 (Mauricio Minetto), Santa Fe 6 (Máximo Saravia, Dylan Forconi x2 y David Cabrera x3)-Loyola 1 (Joan Villalba), Banco Provincial 0-Newell's Old Boys 1 (Fausto Paz), Deportivo Santa Rosa 1 (Elías Vera)-Nacional 1 (Dylan Cabral), Universidad 0-Ateneo Inmaculada 1 (Justo Cabal).
Los Piratitas 1 (Tiziano Pérez)-Floresta 1 (Tiziano Silva), San Cristóbal 0-Vecinal Gálvez 3 (Santiago González, Gastón Carrillo y Ciro García), Pucará 0-Las Flores II 1 (Alan Terenghi), Defensores de Alto Verde 1 (Ramiro Martínez)-El Cadi 2 (Ian Cantelmi y Gerónimo García), Don Salvador 1 (Samir Florito)-Deportivo Agua 1 (Mateo Arguelles), Defensores de Peñaloza 1 (Bayron Albornoz)-Atlético Arroyo Leyes 0, Nuevo Horizonte 3 (Yari Colman x2 y Thiago Varela)-Los Canarios 1 (Mateo Berón).
La Salle 4 (Vito Colella, Lucas Culzoni y Johan Michlig x2)-Juventud Unida 1 (Edwin Felizes), Academia AC 2 (Santino Ibarra y Yosemir Ibarra)-Colón de San Justo 1 (Lucas Ávalos), Colón 4 (Tiziano Mourelo x3, Mateo Vaccaro)-Sanjustino 0, Gimnasia y Esgrima 1 (Natanael Monjes)-La Perla del Oeste 1 (Máximo Boni), Unión 1 (Iker Gómez)-Cosmos 0, Sportivo Guadalupe 1 (Luciano Torres)-Ciclón Racing 0, Náutico El Quillá 0-Independiente 0.
CCyD El Pozo 3 (Joan Alarcón y Máximo Coronel x2)-Atenas 0, Los Juveniles 0-Ciclón Norte 1 (Ciro Ruoppulo)-Deportivo Nobleza 4 (Benjamín Rodríguez, Francisco Gómez, Juan Ojeda y Tiziano Inderkumer)-Belgrano 0, Santa Fe 3 (Maximiliano Cáceres y Bastian Barriera x2)-Loyola 2 (Santino Carreón y Claudio Banegas), Banco Provincial 2 (Lisandro Cocerez y Lisandro Almada)-Newell's Old Boys 2 (Jonathan Cabaleri x2), Deportivo Santa Rosa 1 (Benjamín Roldán)-Nacional 0, Universidad 0-Ateneo Inmaculada 1 (Julián Dumont).
Los Piratitas 0-Floresta 5 (Maikol Acevedo, Juan Pini, Alexis Vega x2 y Tobías Leiva), San Cristóbal 2 (Thiago Alfaro y Romeo Ríos)-Vecinal Gálvez 1 (Bautista Bezi), Pucará 2 (Dylan Traverso e Isaías Valenzuela)-Las Flores II 1 (Gernaro Borda), Defensores de Alto Verde 0-El Cadi 3 (Jeremías Pérez, Axel Arredondo y Luca Franco), Don Salvador 0-Deportivo Agua 0, Defensores de Peñaloza 1 (Luciano Formosa)-Atlético Arroyo Leyes 3 (Alexander Rodríguez, Jonatan Espinoza e Ismael Meloni), Nuevo Horizonte 2 (Daniel Ballejos y Bastian Segovia)-Los Canarios 3 (Leonel Maidana, Thiago Saravia y Santino Bogado).
