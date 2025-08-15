#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Inferiores, fecha 2

Al día con todos los resultados


Juego y diversión en cada cancha liguista. Gentileza: LSF
 21:29
Por: 

Este domingo se jugó una nueva jornada del campeonato de las Divisiones Inferiores de la Liga Santafesina. La segunda fecha del Clausura tuvo clásicos en las distintas copas. A continuación todos los resultados y sus respectivos goleadores.

QUINTA DIVISIÓN

Copa de Oro

La Salle 2 (Lucas Rodríguez x2)-Juventud Unida 1 (Aaron Valenzuela), Academia AC 1 (Matías Centeno)-Colón de San Justo 3 (Valentino Daccaro, Santino Lenarduzzi y Yosemir Minor), Colón 3 (Thiago Bistritzky, Iván Mazzola y Nahuel Salame)-Sanjustino 0, Gimnasia y Esgrima 2 (Francisco Isla y Leandro Paredes)-La Perla del Oeste 0, Unión 1 (Valentín Gamarra)-Cosmos 1 (Benjamín Luna), Sportivo Guadalupe 1 (Tobías Fernández)-Ciclón Racing 0, Náutico El Quillá 3 (Benjamín Ramello, Tomás Carlessi y Facundo Balbastro)-Independiente 0.

UNL, presente. Gentileza: LSFUNL, presente. Gentileza: LSF

Copa de Plata

CCyD El Pozo 1 (Laureano López)-Atenas 0, Los Juveniles 0-Ciclón Norte 1 (Maximiliano Dejón), Deportivo Nobleza 7 (Derian Reynoso, Axel Troncoso, Adrián Jordan x2, Santino Coianiz x2 y Kevin Ponce)-Belgrano 0, Santa Fe 2 (Santino Bufelli y Matías Torres)-Loyola 0, Banco Provincial 2 (Facundo Franco y Mauro Ruggenini)-Newell's Old Boys 3 (Laureano Molina x2 y Fabrizio Serafini), Deportivo Santa Rosa 0-Nacional 0, Universidad 0-Ateneo Inmaculada 0.

Copa de Bronce

Los Piratitas 0-Floresta 1 (Joaquín Mansilla), San Cristóbal 1 (Maikol Ríos)-Vecinal Gálvez 0, Pucará 3 (Luciano Parano, Dante Cabrera y Dylan Berón)-Las Flores II 1 (Alan Carlotta), Defensores de Alto Verde 2 (Thiago Arredondo y Aldaír Blanche)-El Cadi 2 (Genaro Fortunato y Giovanni Bustamante), Don Salvador 0-Deportivo Agua 0, Defensores de Peñaloza 2 (Sergio Quiroz y Gustavo Videla)-Atlético Arroyo Leyes 1 (Tomás Caito), Nuevo Horizonte 3 (Ángel Contreras y Exequiel Romero x2)-Los Canarios 1 (Ángel García).

SEXTA DIVISIÓN

Copa de Oro

La Salle Jobson 1 (Benjamín Fernández)-Juventud Unida 0, Academia AC 1 (Tomás Pirola)-Colón de San Justo 0, Colón 3 (Alan Sarli y Bautista Rossi x2)-Sanjustino 3 (Jonas Gamba y Thiago Bertoli x2), Gimnasia y Esgrima 1 (Joel Carrizo)- La Perla del Oeste 0, Unión 1 (Thiago Bataglini)-Cosmos 1 (Thiago Speroni), Sportivo Guadalupe 1 (Francisco Coria)-Ciclón Racing 1 (Baltazar Bussi), Náutico El Quillá 1 (Daian Casullo)-Independiente 0.

Copa de Plata

CCyD El Pozo 2 (Santiago López y Cristian Monzón)-Atenas 1 (Guillermo Nicolls), Los Juveniles 0-Ciclón Norte 0, Deportivo Nobleza 0-Belgrano 3 (Alejo Leiva x2 y Facundo Breuza), Santa Fe 1 (Alexis Chuchuy)-Loyola 0, Banco Provincial 0-Newell's Old Boys 3 (Tobías Sosa, Thiago Quiroga y Andrés Peralta), Deportivo Santa Rosa 1 (Dylan Leiva)-Nacional 0, Universidad 1 (Fausto Macedo)-Ateneo Inmaculada 0.

Copa de Bronce

Los Piratitas 0-Floresta 0, San Cristóbal 2 (Brandon Álvarez y Víctor Gómez)-Vecinal Gálvez 0, Pucará 0-Las Flores II 3, (Laureano Roa y Eloy Pérez x2), Defensores de Alto Verde 3 (Ariel Lares, Lucas García y Alexis Cabrera)-El Cadi 1 (Alan Viñaveya), Don Salvador 0-Deportivo Agua 2 (Mateo Molinas y Gonzalo Arguelles), Defensores de Peñaloza 1 (Lucas Maciel)-Atlético Arroyo Leyes 0, Nuevo Horizonte 0-Los Canarios 0.

SÉPTIMA DIVISIÓN

Copa de Oro

La Salle 1 (Juan González)-Juventud Unida 2 (Conrado Bustos y Leonardo Leguiza), Academia AC 0-Colón de San Justo 1 (Felipe Iturraspe), Colón 0-Sanjustino 1 (Benjamín Pighín), Gimnasia y Esgrima 1 (Leandro Peralta)-La Perla del Oeste 0, Unión 1 (Fausto Berreta)-Cosmos 1 (Nahuel González), Sportivo Guadalupe 2 (Lucas Komorovsky y Jeremías Bogarín)- Ciclón Racing 0, Náutico El Quillá 2 (Sebastián Plorutti y Santiago Insaurralde)-Independiente 4 (Agustín Blanco, Valentino Di Paolo y Nehemías Pucheta x2).

Copa de Plata

CCyD El Pozo 0-Atenas 1 (Ariel Seco), Los Juveniles 1 (Tiago Saucedo)-Ciclón Norte 4 (Lisandro Temperini, Federico Martínez, Cristian Gómez y Genaro Sanabria), Deportivo Nobleza 0-Belgrano 1 (Nicolás Solís), Santa Fe 1 (Santino Aquino) – Loyola 3 (Roberto Ortíz y Miqueas Nieto x2), Banco Provincial 2 (Fabricio Kinkela y Juan Ocampo)-Newell's Old Boys 1 (Vladimir Martínez), Deportivo Santa Rosa 1 (Lautaro Maldonado)-Nacional 0, Universidad 0-Ateneo Inmaculada 1, (Bautista Szupiany).

Copa de Bronce

Los Piratitas 0-Floresta 6 (Brian Alcantara x2, Lorenzo Marchese x2 y Matías Vázquez x2), San Cristóbal 3 (Maximiliano Bogarín, Laureano Finos y Facundo Perello)-Vecinal Gálvez 0, Pucará 1 (Santino Ponce de León)-Las Flores II 2 (David Vallejos y Mateo Bauern), Defensores de Alto Verde 3 (Benjamín Rodríguez, Mirko López y Tomás Barbera)-El Cadi 1 (Jonas Espinosa), Don Salvador 0-Deportivo Agua 0, Defensores de Peñaloza 1 (Iván Benítez)-Atlético Arroyo Leyes 1 (Benjamín Leguizamón), Nuevo Horizonte 0-Los Canarios 3 (Martín Cejas y Sebastián Berón x2).

OCTAVA DIVISIÓN

Copa de Oro

La Salle 0-Juventud Unida 1 (Santino González), Academia AC 2 (Santino Romero y Aaron Monzón)-Colón de San Justo 1 (Santino Milesi), Colón 1 (Benjamín Payero)-Sanjustino 0, Gimnasia y Esgrima 0-La Perla del Oeste 0, Unión 3 (Gael Coria x2 y Benjamín Gea)-Cosmos 0, Sportivo Guadalupe 0-Ciclón Racing 0, Náutico El Quillá 1 (Conrado Rodríguez e/c)-Independiente 1 (Santino Ojeda).

Copa de Plata

CCyD El Pozo 0-Atenas 0, Los Juveniles 1 (Alexander Bruno)-Ciclón Norte 2 (Gonzalo Reigert x2), Deportivo Nobleza 3 (Ignacio Zevallo, Juan Villarruel y Jesús Rillo)-Belgrano 0, Santa Fe 5 (Geremías Barrios x3 y Zahir Chanda x2)-Loyola 1 (Dante Moncada), Banco Provincial 0-Newell's Old Boys 3 (Ángel Basualdo, Gaspar Barraza y Tiziano Mirón), Deportivo Santa Rosa 1 (Thiago Viñas)-Nacional 0, Universidad 0-Ateneo Inmaculada 0.

Copa de Bronce

Los Piratitas 0-Floresta 4 (Joaquín Moreyra x2, Lautaro Perezlindo y Cristóbal Ruiz Moreno), San Cristóbal 1 (Dylan López)-Vecinal Gálvez 0, Pucará 1 (Vladimir Ayala)-Las Flores II 1 (Santiago Antonini), Defensores de Alto Verde 0-El Cadi 1 (Lautaro Frutos), Don Salvador 0-Deportivo Agua 1 (Mateo De Petris), Defensores de Peñaloza 2 (Walter González y Santiago Núñez)-Atlético Arroyo Leyes 0, Nuevo Horizonte 2 (Ian Martínez y Lucas Utrera)-Los Canarios 0.

NOVENA DIVISIÓN

Copa de Oro

La Salle 1 (Santino Nasim)-Juventud Unida 1 (Justin Felizes), Academia AC 0-Colón de San Justo 0, Colón 1 (Ian Portillo)-Sanjustino 0, Gimnasia y Esgrima 1 (Bautista Escalante)-La Perla del Oeste 0, Unión 2 (Jonas Benuzzi x2)-Cosmos 0, Sportivo Guadalupe 0-Ciclón Racing 0, Náutico El Quillá 3 (Emiliano González, Ciro González y Lautaro Botolli)-Independiente 0.

Copa de Plata

CCyD El Pozo 3 (Agustín Hedjan, Tomás Jaime y Mateo Albornoz)-Atenas 2 (Brian Spizzirri y Valentino Dalla Costa), Los Juveniles 1 (Edwin Suárez)-Ciclón Norte 3 (Leonel Mangold, Mateo Coria y Lionel Stang), Deportivo Nobleza 2 (Cruz Retamozo y Jano Sobrin)-Belgrano 1 (Mauricio Minetto), Santa Fe 6 (Máximo Saravia, Dylan Forconi x2 y David Cabrera x3)-Loyola 1 (Joan Villalba), Banco Provincial 0-Newell's Old Boys 1 (Fausto Paz), Deportivo Santa Rosa 1 (Elías Vera)-Nacional 1 (Dylan Cabral), Universidad 0-Ateneo Inmaculada 1 (Justo Cabal).

Copa de Bronce

Los Piratitas 1 (Tiziano Pérez)-Floresta 1 (Tiziano Silva), San Cristóbal 0-Vecinal Gálvez 3 (Santiago González, Gastón Carrillo y Ciro García), Pucará 0-Las Flores II 1 (Alan Terenghi), Defensores de Alto Verde 1 (Ramiro Martínez)-El Cadi 2 (Ian Cantelmi y Gerónimo García), Don Salvador 1 (Samir Florito)-Deportivo Agua 1 (Mateo Arguelles), Defensores de Peñaloza 1 (Bayron Albornoz)-Atlético Arroyo Leyes 0, Nuevo Horizonte 3 (Yari Colman x2 y Thiago Varela)-Los Canarios 1 (Mateo Berón).

DÉCIMA DIVISIÓN

Copa de Oro

La Salle 4 (Vito Colella, Lucas Culzoni y Johan Michlig x2)-Juventud Unida 1 (Edwin Felizes), Academia AC 2 (Santino Ibarra y Yosemir Ibarra)-Colón de San Justo 1 (Lucas Ávalos), Colón 4 (Tiziano Mourelo x3, Mateo Vaccaro)-Sanjustino 0, Gimnasia y Esgrima 1 (Natanael Monjes)-La Perla del Oeste 1 (Máximo Boni), Unión 1 (Iker Gómez)-Cosmos 0, Sportivo Guadalupe 1 (Luciano Torres)-Ciclón Racing 0, Náutico El Quillá 0-Independiente 0.

Copa de Plata

CCyD El Pozo 3 (Joan Alarcón y Máximo Coronel x2)-Atenas 0, Los Juveniles 0-Ciclón Norte 1 (Ciro Ruoppulo)-Deportivo Nobleza 4 (Benjamín Rodríguez, Francisco Gómez, Juan Ojeda y Tiziano Inderkumer)-Belgrano 0, Santa Fe 3 (Maximiliano Cáceres y Bastian Barriera x2)-Loyola 2 (Santino Carreón y Claudio Banegas), Banco Provincial 2 (Lisandro Cocerez y Lisandro Almada)-Newell's Old Boys 2 (Jonathan Cabaleri x2), Deportivo Santa Rosa 1 (Benjamín Roldán)-Nacional 0, Universidad 0-Ateneo Inmaculada 1 (Julián Dumont).

Copa de Bronce

Los Piratitas 0-Floresta 5 (Maikol Acevedo, Juan Pini, Alexis Vega x2 y Tobías Leiva), San Cristóbal 2 (Thiago Alfaro y Romeo Ríos)-Vecinal Gálvez 1 (Bautista Bezi), Pucará 2 (Dylan Traverso e Isaías Valenzuela)-Las Flores II 1 (Gernaro Borda), Defensores de Alto Verde 0-El Cadi 3 (Jeremías Pérez, Axel Arredondo y Luca Franco), Don Salvador 0-Deportivo Agua 0, Defensores de Peñaloza 1 (Luciano Formosa)-Atlético Arroyo Leyes 3 (Alexander Rodríguez, Jonatan Espinoza e Ismael Meloni), Nuevo Horizonte 2 (Daniel Ballejos y Bastian Segovia)-Los Canarios 3 (Leonel Maidana, Thiago Saravia y Santino Bogado).

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Pasión Liga
Edición Impresa

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro