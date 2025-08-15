Gimnasia y Esgrima se consagró y lo festejó

En la final, disputada en el histórico Estadio Rafael Batres, vencieron con autoridad a Juventud Unida de Candioti, desatando una enorme alegría entre los jugadores, el cuerpo técnico y todos los que acompañan este proyecto que crece año a año.
El Club de Ciudadela vive un momento muy especial. La categoría Senior, formada hace exactamente dos años con el empuje de un grupo de ex jugadores de la institución, padres vinculados a las divisiones juveniles y amigos del club, logró consagrarse campeón de la Copa de Plata del Torneo Apertura 2025 de la Liga Santafesina de Fútbol.
En la final, disputada en el histórico Estadio Rafael Batres, vencieron con autoridad a Juventud Unida de Candioti, desatando una enorme alegría entre los jugadores, el cuerpo técnico y todos los que acompañan este proyecto que crece año a año.
La categoría Senior de Gimnasia de Ciudadela nació a mediados de 2023 con la intención de volver a reunir a viejas glorias del club y darles un espacio competitivo y social a jugadores mayores de 35 años. Desde sus inicios, el espíritu fue claro: mantener viva la pasión por el fútbol, compartir momentos dentro y fuera de la cancha, y seguir representando los colores del club con compromiso, humildad y respeto.
A lo largo del 2023, el grupo comenzó a consolidarse no solo desde lo deportivo, sino también desde lo humano. Se organizaron entrenamientos, encuentros informales y actividades solidarias, sentando las bases de lo que un año después sería un equipo afiliado oficialmente a la Liga Santafesina de Fútbol.
En 2024, Gimnasia dio su primer paso en la competencia oficial. En el Torneo Apertura, el equipo logró meterse en los octavos de final de la Copa de Oro, un hito enorme para una formación debutante. En el Torneo Clausura, superaron esa instancia y llegaron a la semifinal de Oro, donde cayeron frente a Colón de Santa Fe en una dramática definición por penales. Aquella caída dolió, pero también dejó enseñanzas y reforzó la idea de que Gimnasia estaba para más.
Este 2025, el plantel completo se propuso ir un paso más allá: mantener el nivel competitivo, pelear por el título y seguir fortaleciendo el grupo humano. Pero el camino no fue fácil. Las lesiones, los compromisos laborales y la exigencia del torneo impidieron alcanzar la clasificación a la Copa de Oro por apenas un punto.
Lejos de bajar los brazos, el equipo redobló esfuerzos y apostó fuerte en la Copa de Plata, con un objetivo claro: terminar el semestre con una alegría. Y lo lograron. En una final disputada con gran intensidad, superaron a Juventud Unida de Candioti y levantaron con emoción el primer trofeo oficial en esta categoría.
Detrás de este logro también hay un trabajo dirigencial clave. La categoría cuenta con una Subcomisión Senior, integrada por P. Echagüe, R. Farías, D. Dutrel y Monguzzi, quienes se encargan de todo lo necesario para el funcionamiento del grupo: desde la organización de comidas, eventos sociales y beneficios, hasta el manejo de cuotas y cuestiones logísticas. Esta estructura es fundamental para mantener unido al plantel y generar un sentido de pertenencia genuino, que se nota dentro y fuera de la cancha.
Jopi Solares, DT y exjugador del club. "Para mí, salir campeón es un sueño. Soy ex jugador e hincha fanático de este club que amo profundamente. Este grupo merece todo lo que está viviendo, y ojalá podamos seguir compitiendo con la misma pasión en el Clausura. Vamos por más".
Juan Fleitas, DT. "Nuestra idea desde el primer día fue formar un gran grupo humano. El 'tercer tiempo' que compartimos se nota dentro de la cancha: somos solidarios, respetuosos y estamos unidos. Estoy muy feliz por este campeonato, porque es el resultado de un proceso que se viene trabajando en silencio".
Rodrigo Farías, Capitán. "Encontré en Gimnasia una familia. Es un club que aprendí a querer, y en el que hoy también juega mi hijo en las divisiones inferiores. Este campeonato tiene un valor enorme, porque fue un objetivo que nos habíamos propuesto desde el principio del año".
Chino Sottaz, Goleador del equipo. "Tengo una felicidad inmensa. Los muchachos me acompañan y me dan confianza para poder hacer lo mío: los goles. Pero lo importante es que somos un equipo muy unido, y creo que ahí está la clave de este campeonato".
Con la motivación que deja este título y con el plantel ilusionado, Gimnasia de Ciudadela Senior ya comenzó su preparación para el Torneo Clausura 2025, con la ambición de volver a ser protagonistas, fortalecer el grupo y seguir representando con orgullo los colores azul y blanco. Porque en Gimnasia, la pasión no tiene edad.
