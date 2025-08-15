Categoría Senior, Copa de Plata

Gimnasia y Esgrima se consagró y lo festejó

El Club de Ciudadela vive un momento muy especial. La categoría Senior, formada hace exactamente dos años con el empuje de un grupo de ex jugadores de la institución, padres vinculados a las divisiones juveniles y amigos del club, logró consagrarse campeón de la Copa de Plata del Torneo Apertura 2025 de la Liga Santafesina de Fútbol.