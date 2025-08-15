La Perla del Oeste brilló en el inicio del Torneo Infantil Azulgrana

Desde las primeras horas de la mañana, el predio ubicado en Recreo Sur comenzó a recibir a cientos de familias, delegaciones y simpatizantes que llegaron para alentar a los pequeños futbolistas.
La ciudad de Recreo se vistió de fiesta con el arranque de la cuarta edición del Torneo Infantil Azulgrana, organizado por el Club La Perla del Oeste y auspiciado por Diario El Litoral.
Desde las primeras horas de la mañana, el predio ubicado en Recreo Sur comenzó a recibir a cientos de familias, delegaciones y simpatizantes que llegaron para alentar a los pequeños futbolistas.
La apertura tuvo como protagonistas, primero, a las categorías masculinas y, más tarde, a las femeninas, en una rotación que permitió que todos pudieran disfrutar de la jornada con tiempo y espacio. Las canchas, prolijamente marcadas y en óptimas condiciones, fueron el escenario para que decenas de equipos demostraran sus habilidades, ilusión y pasión por el deporte.
Más de 800 personas se dieron cita en las instalaciones, que lucieron impecables y a la altura de un evento de esta magnitud. El clima acompañó con una temperatura agradable, lo que hizo posible que chicos y chicas jugaran a pleno, sin sufrir el calor ni las inclemencias del tiempo.
Pablo Cerutti, presidente de La Perla del Oeste, se mostró satisfecho y entusiasmado por el desarrollo del primer día: "Fue un lindo día, con una temperatura agradable para que los niños puedan disfrutar del fútbol. Algo más de 800 personas le dieron el color y el apoyo a la primera jornada del torneo".
Durante el día, se vivió un ambiente netamente familiar. Padres, abuelos, hermanos y amigos siguieron cada jugada con mate en mano, celebrando los goles y alentando el juego limpio. El buffet del club estuvo siempre activo, ofreciendo variedad de comidas y bebidas que completaron la experiencia de quienes pasaron el día entero en el predio.
Este sábado, la actividad continuará con la etapa clasificatoria, en la que se definirán los equipos que llegarán a las instancias decisivas. El domingo será el turno de las finales, que coronarán a los campeones de cada categoría. Desde la organización destacaron el comportamiento ejemplar de jugadores y familias, un punto clave para que el torneo se mantenga como una verdadera fiesta deportiva y social.
El Torneo Azulgrana no solo es una cita importante para los clubes participantes, sino también una oportunidad para fortalecer lazos entre instituciones, promover valores como el respeto y la camaradería, y fomentar la integración a través del deporte.
Todo el color de una jornada inolvidable podrás encontrarlo en las páginas de Pasión Liga de El Litoral y ellitoral.com
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.