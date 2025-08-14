Las Flores II, líder, va por el campeonato

Este sábado 16 de agosto, desde las 15.30, se disputará la 19° y última fecha del certamen, donde todavía hay mucho en juego, especialmente en lo más alto de la tabla.
El Torneo Apertura de Ascenso de la Liga Santafesina está llegando a su capítulo final y la emoción está garantizada. Este sábado, cancha 1 del predio ligusista, Las Flores II visita a Agua FC.
El gran protagonista es Las Flores II, que llega como único líder y depende de sí mismo para coronarse campeón. El conjunto del norte de la ciudad tendrá una prueba exigente: visitar a Deportivo Agua FC en el predio Nery Alberto Pumpido. Una victoria le asegurará el título sin depender de otros resultados.
Sin embargo, en la pelea por el título todavía respiran Santa Fe y Deportivo Santa Rosa, que buscarán ganar sus respectivos compromisos y esperar un tropiezo del puntero para soñar con dar el golpe.
Santa Fe visitará a Los Canarios, en una cancha siempre difícil por sus dimensiones y el juego intenso del local.
Santa Rosa viajará hasta la zona costera para enfrentar a Defensores de Alto Verde, un equipo que suele hacerse fuerte en su terreno.
Además de la lucha por el campeonato, esta última fecha también será clave para definir posiciones finales, orgullo deportivo y, en algunos casos, mejorar el promedio pensando en la próxima temporada.
Loyola vs. El Cadi, Atenas vs. Floresta, Deportivo Agua vs. Las Flores II, Defensores de Alto Verde vs. Deportivo Santa Rosa, Los Canarios vs. Santa Fe FC, Atlético Arroyo Leyes vs. Belgrano, Defensores de Peñaloza vs. Banco Provincial, San Cristóbal vs. Don Salvador.
El Apertura "Griselda Weimer" no solo premia al mejor equipo del semestre, sino que también marca el rumbo para el Torneo Clausura, donde muchos buscarán revancha y otros intentarán sostener la regularidad para pelear por el ascenso a Primera División.
Las miradas estarán puestas en lo que ocurra en el predio Nery Pumpido, pero cada cancha será testigo de historias, emociones y el cierre de un campeonato que mantuvo el suspenso hasta el último minuto.
Este jueves, en la Leopoldo Jacinto Luque, la Selección de la Liga Santafesina de Fútbol, jugó un partido amistoso ante la 2010 de Gimnasia y Esgrima, el cual se dividió en tres tiempos de 25 minutos cada uno y cuyo resultado global fue favorable para los comandados por Fernando Nogara por 4 a 1 con goles de Salasz, D'Alessandro, Repetti y Ledesma.
Este sábado se jugará la vigésima fecha del Apertura Marcos Méndez de la Primera División liguista y los punteros Sanjustino y Colón de San Justo se medirán ante Academia y ante Nobleza, respectivamente, mientras que Guadalupe recibirá a Nacional y Unión, que se puso a tiro de la cima, visita a Pucará en barrio Transporte. Fecha 20: Sábado 16 de agosto: 15.30, Gimnasia y Esgrima-Cosmos, Colón-Universidad, Sportivo Guadalupe-Nacional, Pucará-Unión, Academia AC-Sanjustino, Colón de San Justo-Deportivo Nobleza, La Salle-Independiente, Ateneo Inmaculada-Vecinal Gálvez, Newell's Old Boys-Juventud Unida.
Este sábado se disputará la última fecha del Apertura Narela Gómez de la Liga Santafesina de fútbol femenino, puntualmente, la decimoséptima, fecha que albergará nada más y nada menos que el Clásico de Santa Fe y que se jugará en La Tatenguita. A continuación el cronograma completo. Sábado 16 de agosto: 15.15, Juventud Unida-Veteranos, cancha nro. 2 de Banco Provincial, Unión-Colón, en el complejo La Tatenguita, Deportivo Agua-Los Piratitas, en cancha de Los Cholitos, Las Flores II-El Cadi, Fénix-Coliseo, en cancha de Deportivo Santa Rosa, Nacional-Floresta, Náutico El Quillá-Los Cholitos. A las 15.45, La Salle-Vecinal Gálvez. Libre: Peñarol.
Debido a que conmemorará el Día de las Infancias, el próximo domingo 17 de agosto no se programarán partidos del Clausura de las Inferiores masculinas ni del Clausura 2025 de la Sub 14 de las formativas femeninas. Asimismo este viernes 15 se disputará la segunda fecha del Clausura de la Sub 16 mientras que para el masculino al feriado se lo utilizará para recuperar cruces que fueron postergados en la primera fecha. En ambos casos se publicarán las programaciones.
