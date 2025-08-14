La final de la Copa Santa Fe ya tiene fechas confirmadas: Unión y Social Lux definirán el título
La Liga Santafesina de Fútbol (LSF) confirmó este martes que la final de la Copa Santa Fe Femenina se jugará en dos partidos: el primero el 30 de agosto en el predio La Tatenguita de Unión, y el segundo el 14 de septiembre en Rosario, con Social Lux como local.
Unión será local en el predio La Tatenguita en el partido de ida.
La edición 2025 de la Copa Santa Fe Femeninaya tiene a sus finalistas y la expectativa comienza a crecer.Unión de Santa Fe, representante de la Liga Santafesina, enfrentará a Social Lux de Rosario, referente de la Asociación Rosarina, en una serie de dos encuentros que coronará a las campeonas provinciales.
La información fue oficializada por la organización del torneo, que debió ajustar el cronograma debido a cuestiones vinculadas a la transmisión televisiva y otros detalles logísticos.
Social Lux definirá la serie en su casa en Rosario.
Partido de ida:
Viernes 30 de agosto de 2025
15:00 hs
Predio La Tatenguita (Santa Fe)
Unión será local
Partido de vuelta:
Domingo 14 de septiembre de 2025
15:00 hs
Rosario
Social Lux será local
Ambos partidos se jugarán en horario vespertino y, si bien resta confirmar la televisación, se espera que haya transmisión provincial.
Camino a la final
Tanto Unión como Social Lux han tenido un gran rendimiento a lo largo del certamen, superando a rivales de todo el territorio santafesino. La final promete ser un duelo entre dos instituciones con gran desarrollo en el fútbol femenino.
El equipo tatengue buscará aprovechar la localía en la ida para sacar ventaja, mientras que las rosarinas apuntan a definir el torneo con su gente en la vuelta.
La Copa Santa Fe Femenina 2025 tendrá una final a dos partidos. Foto: Gentileza
Un torneo en crecimiento
La Copa Santa Fe continúa consolidándose como uno de los torneos más relevantes del calendario provincial, fomentando el desarrollo del fútbol femenino en todas sus categorías. La participación de clubes de distintas ligas y ciudades aporta competitividad y visibilidad, con el apoyo del gobierno provincial, Lotería de Santa Fe, asociaciones locales y medios de comunicación.
Con las fechas confirmadas, la cuenta regresiva para la gran final ya comenzó. Santa Fe y Rosario serán los escenarios donde se definirá el título femenino más importante de la provincia. Unión y Social Lux se preparan para una serie que promete emociones fuertes y que marcará un nuevo capítulo en la historia del fútbol femenino santafesino.
