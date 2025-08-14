Fútbol Femenino

La final de la Copa Santa Fe ya tiene fechas confirmadas: Unión y Social Lux definirán el título

La Liga Santafesina de Fútbol (LSF) confirmó este martes que la final de la Copa Santa Fe Femenina se jugará en dos partidos: el primero el 30 de agosto en el predio La Tatenguita de Unión, y el segundo el 14 de septiembre en Rosario, con Social Lux como local.