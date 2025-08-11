Melina Reus: “Qué manera de sufrirlo…”

Unión volvió a meterse en la definición de la Copa Santa Fe femenina. Aunque cayó en la vuelta, el 3–2 global le alcanzó a Las Tatengas para clasificar y sostener el sueño del bicampeonato. La entrenadora Melina Reus lo resumió con una frase que retrata el desahogo: “Qué manera de sufrirlo…”.
En su análisis del partido, la DT detalló: “La verdad que el primer tiempo fue muy bueno de nuestra parte: tuvimos muchas situaciones pero no estuvimos finas”. Y agregó sobre el tramo final: “Defensores presionó y nos retrasamos. Por suerte, el resultado quedó 3 a 2 y pasamos”.
Reus también puso el foco en la construcción del plantel: “Ellas tienen experiencia. Nosotros contamos con un equipo de Liga Santafesina y con otras jugadoras que no vienen compitiendo en AFA”. En ese marco, subrayó el aporte de las más chicas y el objetivo formativo que acompaña a la competencia.
Sobre el significado de esta clasificación, la entrenadora fue contundente: “Nuevamente en la final y con un objetivo cumplido: volver a participar en la f”. Y valoró que el torneo haya servido para “mostrar a chicas que vienen de reserva, algunas con apenas 16 años, y a toda la estructura que conforma Unión”.
Por último, ya con la cabeza en la definición, Reus admitió que aún deben ajustar el plan para enfrentar a Social Lux: “La verdad que miré muy poco. Ahora me voy a sentar a ver un poco de video de Social Lux”.
