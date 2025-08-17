Fecha 20 del Apertura A

Los de arriba no fallaron y la definición del torneo será a todo o nada

Colón de San Justo, Sanjustino y Guadalupe ganaron sus partidos y estiraron el suspenso hasta la última fecha del campeonato. Todo apunta a un cierre de alto voltaje, con la posibilidad concreta de un partido definitorio para consagrar al campeón.