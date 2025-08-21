Un sábado decisivo

Tres candidatos y un Apertura 2025 que se define en la última fecha

Colón de San Justo, Sanjustino y Guadalupe llegan con chances de consagrarse en la vigésimoprimera jornada del Apertura. El campeonato puede resolverse directamente, forzar una final inédita entre los equipos de San Justo o incluso desembocar en un triangular. La emoción está garantizada en una definición histórica para la Casa Madre.