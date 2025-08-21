Tres candidatos y un Apertura 2025 que se define en la última fecha
Colón de San Justo, Sanjustino y Guadalupe llegan con chances de consagrarse en la vigésimoprimera jornada del Apertura. El campeonato puede resolverse directamente, forzar una final inédita entre los equipos de San Justo o incluso desembocar en un triangular. La emoción está garantizada en una definición histórica para la Casa Madre.
Miguel Restelli, el DT de Colón de San Justo, líder y con una importante suma de goles a su favor. Crédito: Luis Cetraro.
El Torneo Apertura 2025 de la Liga Santafesina de Fútbol llega a su capítulo final este sábado y lo hace con todos los condimentos posibles para transformarse en una definición apasionante, de esas que quedan grabadas en la memoria del fútbol liguista. La vigésimoprimera y última fecha tendrá a tres equipos en pugna por quedarse con el título: Colón de San Justo y Sanjustino, ambos líderes de la tabla, y Guadalupe, escolta a tan solo un punto de distancia.
El campeonato de este semestre ofreció un desarrollo vibrante, con alternancias, equipos que supieron sostener campañas sólidas y otros que se animaron a sorprender. Pero el desenlace encontró a tres protagonistas bien definidos. Los dos conjuntos de San Justo, que hace años vienen apostando fuerte al trabajo en divisiones inferiores y al orden institucional, lograron sostenerse en la cima hasta la última fecha. Guadalupe, por su parte, nunca se resignó, se mantuvo expectante y ahora, en el cierre, aparece como un candidato real con la posibilidad de dar el gran golpe.
El menú sabatino se presenta así: Colón de San Justo, actual puntero, deberá viajar hasta Sauce Viejo para enfrentar a Vecinal Gálvez en un cruce que promete emociones fuertes. Sanjustino, el otro líder, recibirá en su estadio a Pucará, en un partido que también será decisivo. Y, a la misma hora, Guadalupe visitará a Unión en el predio de La Tatenguita, sabiendo que depende no solo de sí mismo sino de lo que ocurra en las canchas de Sauce Viejo y San Justo.
Marcelo Molina, DT de Sanjustino, un plantel sólido que ha dejado una muy buena imagen en el primer semestre del año. Crédito: Luis Cetraro.
Las combinaciones posibles son múltiples y cada una despierta ilusión en las parcialidades que acompañaron durante todo el semestre. Si Colón de San Justo y Sanjustino consiguen la victoria, no habrá vuelta que darle: los dos llegarán igualados en la cima y deberán medirse en una final histórica. Sería la primera vez que los dos equipos de San Justo definan mano a mano un campeonato de Primera División de la Liga Santafesina, lo que representaría un hecho sin precedentes en la rica historia de la Casa Madre.
Pero también hay otros escenarios sobre la mesa. Si ambos líderes empatan sus partidos y Guadalupe consigue un triunfo en La Tatenguita, el equipo dirigido por Tobaldo dará el gran salto y se consagrará campeón. Una posibilidad que mantiene expectantes a jugadores, cuerpo técnico y simpatizantes, que sueñan con escribir una página gloriosa.
Existe además un tercer camino, quizás el más lejano pero no menos factible: si Guadalupe empata su partido y tanto Colón como Sanjustino caen en sus compromisos, se generaría un triple empate en la punta de la tabla. Esa situación obligaría a disputar un triangular final, algo que no ocurre con frecuencia y que prolongaría la tensión y el suspenso una semana más.
Adalberto Tobaldo, DT de Guadalupe, que sabe que corre de atrás pero que las ganas de campeonar siguen intactas. Crédito: Luis Cetraro.
La Liga Santafesina, como organizadora, ya prevé diferentes alternativas logísticas para lo que pueda ocurrir. En caso de que se confirme la final entre los dos equipos de San Justo, el partido se disputaría el próximo miércoles en cancha neutral. Uno de los escenarios posibles, y que gana fuerza en las conversaciones internas, es el estadio 15 de Abril, hogar de Unión, que reúne las condiciones de capacidad y seguridad necesarias para un evento de estas características.
Más allá de la expectativa en torno a la definición del título, la jornada del sábado también ofrecerá atractivos en otros frentes. La fecha 21 tendrá acción desde las 15.30 con la siguiente programación: Vecinal Gálvez vs. Colón de San Justo, Sanjustino vs. Pucará, Unión vs. Guadalupe, Independiente vs. Náutico El Quillá, Deportivo Nobleza vs. Academia Cabrera, Juventud Unida vs. Gimnasia y Esgrima, La Perla del Oeste vs. Newell's Old Boys y Universidad vs. Ciclón Racing. Cada uno de estos encuentros puede tener implicancias en la lucha por posiciones secundarias, clasificaciones a torneos y también en la pelea por no descender.
El color, la pasión y la expectativa estarán presentes en cada cancha. Los simpatizantes de Colón de San Justo sueñan con volver a festejar un título después de campañas en las que su equipo siempre estuvo entre los protagonistas. Los de Sanjustino, que acompañan en gran número cada vez que el "Matador" juega de local, se ilusionan con coronar un semestre en el que el equipo mostró solidez, disciplina y contundencia. Y los hinchas de Guadalupe, acostumbrados, históricamente, a vivir de cerca finales y definiciones, ven esta última fecha como una oportunidad para sorprender y arrebatarle el título a los poderosos.
La Casa Madre del fútbol regional ya palpita lo que será un sábado vibrante, con celulares en mano, radios encendidas y la atención puesta en lo que ocurra minuto a minuto en Sauce Viejo, San Justo y La Tatenguita. Cada gol que se grite en una cancha repercutirá en la otra, alterando la tabla en tiempo real y modificando las ilusiones de cada hinchada. La incertidumbre es total y esa es, justamente, la esencia de un campeonato que llega a su cierre con todo por definirse.
El Apertura 2025 de la Liga Santafesina de Fútbol será recordado como un torneo que mantuvo la emoción hasta el final. Pase lo que pase el sábado, la definición quedará en la historia: ya sea por una final inédita entre equipos de San Justo, por una consagración de Guadalupe en terreno tatengue o por un triangular que extienda el suspenso. Lo cierto es que el campeonato encontró en estos tres equipos a sus máximos exponentes, y el premio mayor se definirá en la cancha, como corresponde.
La cuenta regresiva ya comenzó. Este sábado a las 15.30 la pelota volverá a rodar y, con ella, la esperanza de tres instituciones que sueñan con dar la vuelta olímpica. El Apertura 2025 de la Liga Santafesina espera a su campeón.
