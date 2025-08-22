Venció a Colón en el cierre del Apertura

Nacional celebró en el sur y cerró un torneo inolvidable

Con gol de Facundo Chacón, el conjunto Albo venció a Colón de Santa Fe por 1 a 0 y despidió el Apertura con una histórica cosecha de 30 puntos. El equipo de Mario Donetti transformó un mal arranque en una campaña llena de alegrías, que ilusiona de cara al Clausura.