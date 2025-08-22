Nacional celebró en el sur y cerró un torneo inolvidable

Nacional vivió una noche de fiesta en el sur de la ciudad. En el cierre del Torneo Apertura de la Liga Santafesina de Fútbol, el equipo Albo se dio un gusto enorme al vencer a Colón del barrio Centenario por 1 a 0, gracias a un gol de Facundo Chacón que será recordado por mucho tiempo. Más allá de la victoria en sí, lo que quedó marcado en la retina de los hinchas fue la transformación de un plantel que pasó de la desazón a la sonrisa, de un comienzo preocupante a un cierre que invita a soñar en grande.
El encuentro, disputado en la noche del jueves en cancha de Nacional, tuvo todos los condimentos de un partido barrial cargado de historia. El equipo de Donetti salió a la cancha con la decisión de terminar de la mejor manera el campeonato, sabiendo que enfrente estaba un rival de peso, con trayectoria liguista y un prestigio ganado a lo largo de los años. El gol de Chacón llegó en el momento justo y luego se sostuvo. La explosión en la tribuna local fue increíble.
El resultado final de 1 a 0 desató la algarabía en los jugadores, el cuerpo técnico y los simpatizantes. Las imágenes del festejo mostraron sonrisas, abrazos y la sensación de haber alcanzado un objetivo que parecía muy lejano cuando todo comenzó. Porque si algo distingue a este Nacional versión 2025 es su capacidad de sobreponerse a la adversidad.
El inicio del torneo fue duro. Apenas 2 puntos de 18 posibles en las primeras seis fechas habían encendido las alarmas en el club del sur. Se hablaba de crisis futbolística, de un plantel golpeado en lo anímico y de un futuro que parecía incierto. Sin embargo, la dirigencia tomó una decisión clave: la llegada de Mario Donetti como entrenador. Con él, no solo llegaron nuevas ideas tácticas, sino también un mensaje de confianza y compromiso que caló hondo en los jugadores.
Desde entonces, Nacional fue otro. El equipo recuperó la solidez defensiva, encontró orden en el mediocampo y, sobre todo, sumó confianza en la zona ofensiva. Cada partido fue una muestra de crecimiento, cada punto cosechado reforzó la unión del grupo y cada victoria alimentó la ilusión. Así, los Albos del Sur fueron escalando posiciones hasta alcanzar una marca impensada: 30 puntos en la tabla general, un premio al esfuerzo colectivo.
El triunfo ante Colón tuvo un sabor especial. No solo por tratarse de un rival histórico, sino porque significó cerrar el Apertura con la frente en alto. La imagen final de los jugadores saludando a la tribuna y compartiendo la alegría con sus familias refleja la identidad de un club que sigue apostando al sentido de pertenencia y al trabajo en comunidad.
El propio Donetti, en declaraciones posteriores, remarcó el compromiso del grupo: "Esto es mérito de los jugadores. Ellos entendieron el mensaje, cambiaron la actitud y se animaron a creer. Lo que logramos no es casualidad, es producto de mucho trabajo". Sus palabras sintetizan el espíritu de un Nacional que, sin grandes figuras rutilantes, logró construir un equipo sólido, capaz de plantarse ante cualquiera.
En la historia reciente de la Liga Santafesina de Fútbol, este cierre de campeonato quedará grabado como un ejemplo de superación. Los hinchas, que acompañaron en cada jornada con banderas, cánticos y aliento incondicional, también fueron parte de esta remontada. "Volvimos a creer", decía uno de los socios históricos al terminar el partido, mientras recordaba épocas de gloria y proyectaba un futuro alentador.
Ahora, el plantel tendrá un merecido descanso. Será tiempo de recargar energías, de analizar lo hecho y de planificar el próximo desafío: el Torneo Clausura. Los 30 puntos obtenidos no solo son un registro estadístico, sino una base firme sobre la cual edificar lo que viene. La ilusión de pelear arriba ya no parece una utopía, sino una posibilidad concreta.
El Clausura se presenta como un reto aún mayor. Los rivales saben que Nacional dejó de ser un equipo en reconstrucción para convertirse en un competidor serio. La meta será mantener el nivel mostrado en la segunda mitad del Apertura, sostener la regularidad y seguir sumando triunfos que mantengan encendida la llama de la ilusión.
En el sur de la ciudad, la victoria ante Colón fue celebrada como un título simbólico. Porque el fútbol no solo se mide en trofeos oficiales, sino también en gestas que fortalecen la identidad de un club. El gol de Chacón y los 30 puntos obtenidos serán parte del relato que se transmitirá en charlas de café, en reuniones de socios y en las memorias de quienes estuvieron en la cancha aquella noche de jueves.
Nacional cerró un capítulo de su historia con una sonrisa. El próximo ya está por escribirse, con la esperanza de que los logros deportivos se multipliquen y con la certeza de que el club del sur sigue vivo, vigente y con hambre de gloria. Mientras tanto, la gente disfruta de este presente, consciente de que lo mejor está por venir.
Porque en el fútbol, como en la vida, no importa cómo se empieza, sino cómo se termina. Y Nacional terminó de la mejor manera: siendo dueño de su destino, dueño del sur, y dueño de una ilusión que crece partido a partido.
Cronograma fecha 21, torneo Apertura Marcos Méndez
Este jueves comenzó a disputarse la última jornada del Apertura Marcos Méndez de la máxima división liguista, esta fecha 21 que culminará el sábado con la definición del campeonato. Los partidos: Ciclón Norte 1-Ateneo Inmaculada 1, Nacional 1-Colón 0. Sábado 23 de agosto: Vecinal Gálvez-Colón de San Justo, Árbitro, Emilliano Maldonado, Sanjustino-Pucará, Nicolás Mottier, Independiente-Náutico El Quillá, Ignacio Castellano, Deportivo Nobleza-Academia AC, Alejandro Aguilera, Juventud Unida-Gimnasia y Esgrima, Ariel Correa, La Perla del Oeste-Newell's Old Boys, Valentín Córdoba, Universidad-Ciclón Racing, Juan Bonnín, Unión-Sportivo Guadalupe, Joaquín Urbani.
