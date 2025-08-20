Monte Vera al Nacional de Salta de Newcom

El deporte siempre ofrece historias que inspiran, y esta vez la alegría llega desde Monte Vera, Santa Fe.
Hay equipo. San Martín de Monte Vera. José Luis Pighín, Oscar Baccega, Mónica Rodríguez, Ives Cadenazzi, Hugo Gorosito, Inés Destri (DT), Miguel Batistella, Guadalupe Argüello, Alberto Novello y Mirta Giménez. Crédito: Gentileza.
El equipo de adultos mayores del Club San Martín de Monte Vera, conocido con el nombre de fantasía "Los Revoltosos", logró lo que parecía un sueño y ahora se prepara para hacerlo realidad: representarán a la provincia de Santa Fe en el Torneo Nacional de Newcom, que se disputará en la ciudad de Salta entre el 1 y el 5 de septiembre.
El camino hasta esta instancia fue impecable. Primero superaron el Zonal, luego el Regional y, finalmente, el Provincial, siempre con la misma característica que los distingue: terminaron invictos. Ese rendimiento les abrió las puertas de un certamen que reunirá a los mejores equipos de la Argentina y que promete ser una verdadera fiesta del deporte y la integración.
"Los Revoltosos" están conformados por hombres y mujeres de más de 60 años que encontraron en el newcom no solo un deporte, sino también una forma de vida. Su esfuerzo diario, la disciplina de los entrenamientos y el entusiasmo de representar a Santa Fe los llevaron a conseguir este merecido premio.
-¿Qué es el Newcom?
Muchos todavía se lo preguntan, y la respuesta entusiasma: el newcom es una adaptación del vóley pensada para adultos mayores. El saque, el pase y el armado se realizan de manera similar, pero la gran diferencia es que la pelota no se golpea sino que se atrapa y se lanza. De esta manera, se convierte en un deporte accesible, seguro y altamente beneficioso para quienes lo practican.
Además de los aportes a la salud cardiovascular, muscular y motriz, el newcom se ha transformado en un espacio social único: favorece la integración, fortalece la autoestima y, sobre todo, genera nuevas amistades.
Por eso, el viaje de "Los Revoltosos" a Salta no es solo una competencia. Es la demostración de que el deporte no tiene edad, de que el trabajo en equipo multiplica sueños, y de que Monte Vera y la provincia de Santa Fe estarán representadas con orgullo y pasión en un escenario nacional.
