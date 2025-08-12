"Santa Fe en Movimiento" reunió a 600 jóvenes en el CEF Nº 29
Fernando Maletti, de la Secretaría de Deportes, destacó la participación de jóvenes de distintos departamentos, paso clave para conformar el equipo provincial que competirá en los Juegos Nacionales Evita.
Delegaciones de distintos departamentos compitieron en varias disciplinas.
Este martes, el Centro de Educación Física Nº 29 de la ciudad capital fue sede de una nueva instancia del programa Santa Fe en Movimiento, que congregó a cientos de participantes. La jornada contó con la presencia de representantes de los 19 departamentos de la provincia y formó parte de las etapas provinciales que definirán las delegaciones para los Juegos Nacionales Evita.
Agenda deportiva intensa
El secretario de Deportes, Fernando Maletti, destacó que la actividad es parte de un calendario cargado de competencias: “Tenemos instancia de lo que hace vóley adaptado y hockey de distintos departamentos de nuestra provincia. Esta es la segunda de los provinciales. La semana pasada lo hicimos en Rosario y la semana que viene en Rafaela”.
Según precisó, la participación ha sido masiva: “Más de 249.000 chicos son los que han estado participando durante estos tres meses previos para llegar a esta instancia. La semana pasada hubo casi 1.000 chicos, ahora tenemos casi 600”.
El funcionario resaltó que la propuesta se enmarca en una política de inclusión y acceso gratuito: “Todo lo que es para que los chicos estén acá es todo pago. Desde el traslado, la vianda, el alojamiento, la cena de bienvenida… Todo eso está a cargo del gobierno de la provincia de Santa Fe”.
Rumbo a los nacionales
La próxima semana será el turno de Rafaela, donde se desarrollarán competencias de boxeo, ciclismo y otras disciplinas. Luego, la atención se centrará en los Juegos Nacionales Evita, que se disputarán a fines de septiembre en Mar del Plata.
Jóvenes compartieron la jornada rumbo a los Juegos Nacionales Evita.
Maletti adelantó que la organización ya está avanzada: “Tenemos las licitaciones hechas con el alquiler de los colectivos, el hotel, la comida, el traslado interno y la indumentaria que van a llevar todos nuestros atletas”.
También habrá participación en otros certámenes: “El 1º de septiembre tenemos el nacional en Salta de adultos mayores, donde también se paga el alojamiento, el traslado y la indumentaria”.
