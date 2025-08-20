Un santafesino representará al país en el Panamericano Sub 15 de waterpolo
Santiago López, surgido del club Regatas, logró un lugar en la Selección nacional tras un exigente proceso de entrenamientos en Buenos Aires y Rosario, y ahora se prepara para debutar en el torneo continental de Bauru.
El equipo argentino de waterpolo Sub 15 listo para representar al país.
El joven santafesino Santiago López integrará la Selección Argentina de waterpolo que competirá en el Panamericano Sub 15 en Brasil del 1 al 8 de septiembre. El jugador del Club Regatas será el único representante de la ciudad de Santa Fe en el torneo continental, que reunirá a las mejores promesas de la disciplina.
El camino a la Selección
En su visita a Primera Mañana, López recordó cómo fue el exigente proceso de selección: “La preselección arrancó con una lista de más o menos 50 jugadores, y a medida que iban pasando los entrenamientos se iba achicando, con corte de jugadores, hasta que llegó el último entrenamiento donde dieron la lista de 15. Y ahí estaba mi nombre”.
El equipo está integrado por deportistas de Buenos Aires, Rosario y Santa Fe. Para el joven, llegar a este logro significó meses de intenso esfuerzo: “Este proceso fue más o menos de un mes y medio o dos, donde estuvimos entrenando en Buenos Aires y Rosario”.
Estudio, sacrificios y entrenamientos
La preparación no solo exigió dedicación deportiva, también una reorganización en la vida diaria. “El estudio se complica un poco, pero sabiendo que tenés que conformar la Selección te organizás un poco más. Te ponés a estudiar los fines de semana en vez de salir a cumpleaños y al final terminás haciendo todo”, contó.
Concentración y disciplina en cada práctica del equipo Sub 15.
Su rutina de entrenamientos es intensa. “En Regatas entreno de lunes a viernes, la mayoría de los días hago doble turno: siempre hago uno a la siesta y uno a la noche. También suelo, tres o cuatro veces a la semana, sumar un turno más de gimnasio que te ayuda muchísimo”, explicó.
Primer gran desafío internacional
Si bien ya tuvo experiencias en viajes con su club, esta será su primera cita internacional con la Selección Argentina. “He tenido viajes internacionales hace poco, pero con la Selección es la primera vez que voy a un torneo así tan grande como es un Panamericano”, destacó con entusiasmo.
Trabajo en equipo y coordinación durante los entrenamientos en Buenos Aires y Rosario.
La competencia se disputará en la ciudad de Bauru, Brasil. Allí, Argentina buscará posicionarse entre los mejores equipos de la categoría. “Ahora a partir del primero de septiembre en Brasil vamos a estar participando del torneo".
Respecto a su club de origen, aseguró que "el nivel que tiene Regatas en waterpolo es uno de los más altos, siempre le va bastante bien en primera y en inferiores. Diría que es uno de los mejores de la provincia”.
Una pasión familiar
El waterpolo está en el ADN de Santiago: “Mi papá de muy chico jugaba, se lo inculcó a mis hermanos y yo yendo a ver todos los días los entrenamientos y los partidos, llegó un momento que dije ‘lo tengo que probar’. Me empezó a gustar y empecé a pensar más allá del deporte, llegar a una selección que, con esfuerzo, pude alcanzar”.
El esfuerzo diario rinde frutos: la selección argentina Sub 15 en acción.
A días de viajar, López se muestra ansioso y confiado. “La familia me dice: ‘Andá a entrenar’. Están ansiosos igual que yo. Esto es estar, ir a entrenar, salir tarde a la noche, volver cansado, en vez de acostarte a dormir tener que estudiar. Pero al final, todo esfuerzo vale la pena”, concluyó.
