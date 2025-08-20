Huracán San Javier lanza proyecto para un nuevo piso flotante

El Club Atlético Huracán de San Javier anunció oficialmente, en conferencia de prensa, el inicio de un ambicioso proyecto que marcará un antes y un después en la infraestructura deportiva de la institución: la construcción de un nuevo piso flotante en el Estadio Centenario, dentro del moderno tinglado del club.
El vicepresidente de la entidad, Ignacio Gervasoni, acompañado por integrantes de la comisión directiva y de las subcomisiones de básquet, vóley y newcom, fue el encargado de presentar la iniciativa. Con entusiasmo, destacó que se trata de un sueño trabajado durante largo tiempo y que hoy empieza a tomar forma:
“Estamos muy contentos de poder darlo a conocer a toda la sociedad. Es una obra que va a rondar entre los 580 y 600 metros cuadrados de piso flotante. Sabemos que la situación económica no es sencilla, pero gracias a la unión y al trabajo colectivo hemos podido comenzar a reunir materiales y recursos para avanzar. Ya tenemos cerca de 190 metros cuadrados de parquet acopiados en el club, lo cual nos permite dar el puntapié inicial”, explicó.
La superficie proyectada permitirá ampliar y modernizar los espacios deportivos de la institución, que en la actualidad se encuentran saturados debido a la gran cantidad de jóvenes y familias que participan de las actividades. “Necesitamos darle lugar y comodidad a todos los que practican deporte en Huracán. Este piso será fundamental para el crecimiento de básquet, vóley y newcom, pero también para el bienestar de toda la comunidad sanjavierina”, agregó Gervasoni.
Detalles técnicos y económicos
El costo estimado del metro cuadrado finalizado se fijó en 60 mil pesos, valor que contempla la colocación, el pulido, el laqueado y el acabado completo de la superficie. Para facilitar la participación de los socios y vecinos, se podrán realizar aportes en cuotas, en forma individual, familiar o grupal. “Lo importante es que cada metro cuadrado comprado represente un paso adelante para cumplir este sueño colectivo”, señalaron desde la dirigencia.
El gimnasio cubierto de Huracán de San Javier.
Respecto a los materiales, la madera principal elegida será la ucaria, similar al tradicional guatambú ya utilizado en otras canchas, mientras que la estructura del falso piso se hará con loro blanco, una madera de gran resistencia y durabilidad. Los proveedores provienen de la región y de provincias cercanas, lo que también permite abaratar costos y generar mano de obra local.
Proyección del espacio
Según detalló Santiago Alesio, integrante de la subcomisión de básquet y newcom, el nuevo piso permitirá organizar competencias de mayor envergadura:
“Con los 600 metros cuadrados vamos a poder marcar tres canchas de vóley –una principal y dos transversales– y también la cancha oficial de básquet. Esto nos dará la posibilidad de realizar torneos simultáneos y encuentros provinciales, algo muy esperado por todos los deportistas”.
Además, se destacó la importancia del piso flotante en términos de salud y seguridad: al ser una superficie más blanda, reduce el riesgo de lesiones en articulaciones y favorece la práctica en todas las edades, especialmente en newcom, disciplina que reúne a personas mayores.
Obras complementarias
El proyecto no se limita al piso. En paralelo, la comisión trabaja en la construcción de un nuevo complejo de baños en el Salón de Usos Múltiples (SUM), lo cual garantizará mejores servicios para deportistas y espectadores. La idea es avanzar de manera escalonada, priorizando la compra de materiales que no se deterioren con el tiempo, como la madera, y dejando para más adelante aquellos insumos de vencimiento más corto, como la laca.
Convocatoria a la comunidad
El club habilitó distintos canales de colaboración para todos los interesados en sumarse. Las contribuciones podrán realizarse en la secretaría de la institución, a través de transferencias bancarias, Mercado Pago o en contacto directo con las subcomisiones. También las empresas y comercios tendrán la posibilidad de participar mediante la compra de metros cuadrados y recibir facturación por publicidad, como ocurrió con el recordado proyecto del Gimnasio “12 de Junio” en 2008.
“Estamos convencidos de que trabajando mancomunadamente, con el esfuerzo de dirigentes, jugadores, profesores, socios, empresas y vecinos, vamos a lograr lo que nos proponemos. Este nuevo piso no es solo para Huracán: es para toda la ciudad de San Javier, que necesita espacios adecuados para el deporte y la vida sana”, concluyeron los dirigentes.
