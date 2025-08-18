La Escuela N° 110 de Colonia Mascías celebró 100 años de historia y educación

La comunidad de Colonia Mascías, en el departamento Garay, vivió este fin de semana una jornada histórica y cargada de emoción: la Escuela N° 110 “Santa Fe de la Vera Cruz” cumplió sus 100 años de vida institucional y lo celebró con un acto central que reunió a autoridades, docentes, exalumnos, familias y vecinos, en un encuentro que quedará grabado en la memoria de todos.
La escuela nació como respuesta al crecimiento poblacional infantil de la zona. En 1924, el Honorable Consejo General de Educación resolvió la creación de la institución que comenzó a funcionar en la vivienda del señor Marcos, ubicada a 400 metros al norte del actual emplazamiento. Aquella primera aula estuvo a cargo de la señorita Elina Alves Leiva, quien fue la primera directora y única maestra, con una matrícula inicial de 77 alumnos. Ese pequeño comienzo dio inicio a un siglo de compromiso educativo y social que hoy es motivo de orgullo para toda la comunidad.
Un acto cargado de emociones
La celebración comenzó con un desfile cívico que reunió a delegaciones escolares, instituciones locales y vecinos. Luego, frente al histórico edificio escolar, se desarrolló el acto protocolar presidido por la directora María Nerina Paulón, junto al presidente comunal Héctor Stéfano, el senador departamental Germán Baumgartner, la intendente de San Javier Ana Maribel González, autoridades ministeriales, representantes de gremios, fuerzas de seguridad, exalumnos de distintas promociones y vecinos.
En su discurso, la directora Paulón destacó la esencia de la institución: “Hoy se escribe en la historia de nuestra colonia un acontecimiento muy importante para todos. La Escuela 110 se caracterizó siempre por la calidez humana y por el compromiso con la educación de cada niño que transita sus aulas. Aquí se forjan valores, se comparten vivencias, se construyen amistades y se dejan huellas que acompañan a cada alumno durante toda su vida”.
Testimonios que marcaron el encuentro
El acto tuvo momentos especialmente emotivos. La exdocente Elena Vouilloz, con más de cuatro décadas de recuerdos en la institución, expresó:
“El tiempo nos quitó muchas cosas, pero no puede arrebatarnos el placer del reencuentro, ni las ganas de seguir siendo maestras en el corazón. Hoy miramos con nostalgia las fotos con guardapolvos blancos, recordamos las anécdotas de la niñez y valoramos lo que esta escuela nos dio”.
Por su parte, la exalumna Sara Romero habló en nombre de su promoción: “Nuestro colegio está de fiesta. Cien años no son poca cosa. A este colegio hay que cuidarlo y respetarlo, porque aquí aprendimos las primeras letras y aquí forjamos amistades que nunca se olvidan. Recordamos con gratitud a nuestras maestras y a los compañeros que ya no están, porque ellos también forman parte de esta historia”. Sus palabras despertaron aplausos y lágrimas entre los presentes.
Un reconocimiento especial se brindó al exalumno Alesio Molinari, de 98 años, quien recibió un presente en nombre de toda la comunidad, siendo uno de los testigos vivos de gran parte de la historia de la institución.
El presidente comunal, Héctor Stéfano, también dejó su reflexión: “No se trata de un aniversario más, son 100 años de historia, de anécdotas y de vivencias que marcaron generaciones enteras. Esta escuela, hoy renovada y embellecida, es parte de nuestra identidad. Agradecemos a todos los que hicieron posible que se luzca de esta manera en su centenario, y especialmente a los exalumnos que viajaron desde lejos para reencontrarse con sus raíces”.
Una comunidad que celebra unida
Tras el acto protocolar, las familias, exalumnos y autoridades compartieron un almuerzo comunitario en el Club Social y Deportivo Colonia Mascías, donde los recuerdos siguieron fluyendo en un clima de camaradería y fiesta. La Banda Sinfónica de la Provincia de Santa Fe acompañó la jornada con música, y se sucedieron charlas, fotografías, anécdotas y reencuentros que reforzaron lazos entre generaciones.
La escuela, que comenzó como un pequeño espacio en una casa particular, se ha convertido en un verdadero faro educativo y social para Colonia Mascías. Cien años después, sigue siendo un lugar de encuentro, formación y crecimiento colectivo, donde cada niño y niña encuentra igualdad de oportunidades para construir su futuro.
