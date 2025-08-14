"Nueva etapa"

San Javier: González anuncia cambios en el gabinete

En su discurso, González recordó que asumió la intendencia “con una gran demanda de cambio por parte de la mayoría de la sociedad” y que, desde el primer día, el objetivo fue “ponerle un rumbo a San Javier”, enfocándose en el principal problema de la ciudad: la falta de trabajo.