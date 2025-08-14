San Javier: González anuncia cambios en el gabinete
En un mensaje cargado de definiciones y proyecciones de futuro, la intendente de San Javier, Ana Maribel González, anunció este jueves una reorganización del gabinete municipal y una reasignación de funciones, con el propósito de reforzar el equipo de trabajo y potenciar la ejecución del plan de gobierno que inició hace 20 meses.
Promoción cultural
“Necesitábamos promover la cultura del trabajo y el esfuerzo. Por eso estamos avanzando con el Parque Industrial, obras en los barrios, el programa San Javier Emprende y, por supuesto, con la obra que le va a cambiar la vida a la ciudad: la Costanera. Queremos que nos visite más gente, que haya más movimiento, más turismo y más empleo, pero, por sobre todo, que haya más futuro”, afirmó.
La mandataria destacó que en las últimas elecciones “una buena parte de los sanjavierinos apoyaron con su voto el camino que hemos iniciado”, lo que implica “redoblar esfuerzos y reforzar el compromiso para que los cambios se hagan realidad”.
En este sentido, subrayó la necesidad de contar con “un equipo que pueda dar lo mejor de sí mismo”, recordando que toda política pública necesita concretarse “con eficiencia y transparencia” y administrando “cada peso de forma responsable”. Además, hizo hincapié en que los recursos no abundan y que el gobernador Maximiliano Pullaro viene reclamando los fondos que le corresponden a la provincia para “generar más oportunidades de desarrollo para nosotros y para las próximas generaciones”.
En este marco, la intendente también destacó el trabajo articulado con el senador departamental Oscar Dolzani, señalando que “la cooperación entre el gobierno local y el legislador provincial ha permitido concretar obras y gestiones clave para el desarrollo de San Javier”, y remarcó que este vínculo institucional “será fundamental para avanzar con proyectos estratégicos en infraestructura, producción y educación”.
González reconoció que en todo proceso de gestión “se producen desgastes” y que es necesario realizar ajustes para que el equipo siga funcionando a pleno. “Quiero agradecer profundamente a todos y todas las que nos acompañaron hasta acá. Sé que han trabajado con compromiso y honestidad. Pero hay ciclos que se cumplen, y debemos estar atentos para responder a las demandas de la ciudadanía. Falta mucho por hacer y esto recién empieza”, sostuvo.
Nuevos nombres
A continuación, anunció las modificaciones en el gabinete: Secretaría de Hacienda: María de los Ángeles Vinzón (refuncionalización del área); Secretaría de Desarrollo Productivo: Pablo Emiliano Díaz (tras el desdoblamiento de la Secretaría General y de Desarrollo Productivo) y Secretaría de Cultura y Educación: Fernando Vázquez.
La estructura del gabinete municipal queda conformada de la siguiente manera: Secretario General: Marcial Bugnon. Secretaria de Gobierno: Soledad Escobar. Secretaria de Hacienda: María de los Ángeles Vinzón. Secretario de Obras y Servicios Públicos: Damián Lezcano. Secretario de Desarrollo Productivo: Pablo Díaz. Secretaria de Desarrollo Humano: Astrid Bellier. Secretario de Cultura y Educación: Fernando Vázquez. Coordinadora de Deporte: Nadia Mendoza
La intendente concluyó asegurando que comienza “una nueva etapa en este camino de 4 años” y que su meta va más allá del presente: “Me propuse trabajar para el San Javier de los próximos 30 años. El esfuerzo es mucho y todo no sale como a uno le gustaría, pero la convicción y las ganas de transformar siguen intactas”.
La ceremonia contó con la presencia del senador Oscar Dolzani, el presidente del Concejo Deliberante Enzo Zimmemann, concejales, autoridades y numerosos invitados especiales que acompañaron este nuevo capítulo en la gestión municipal.
