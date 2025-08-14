Beneficios

Borla presente en un acto de regularización dominial en San Justo

El Senador Provincial por el Departamento San Justo, Rodrigo Borla, participó a comienzos de esta semana del acto que encabezó el Intendente de la Ciudad cabecera, Nicolás Cuesta, mediante el cual un total de 31 familias locales recibieron la escritura de su hogar gracias al Plan Integral Municipal de Regularización Dominial y al Programa Municipal Pertenezco.