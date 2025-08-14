Borla presente en un acto de regularización dominial en San Justo

Se trata de un paso histórico para vecinos que, en muchos casos, tras generaciones de esperar este momento, con su vivienda paga pero sin el proceso legal completo, hoy pueden cerrar un ciclo y vivir con la tranquilidad de tener su hogar regularizado.
Estos programas comenzaron en 2016 con PROMEBA, se vieron interrumpidos por Nación y fueron reactivados con fondos propios, gracias a la confianza de los vecinos y con el acompañamiento de la Provincia de Santa Fe.
El evitar una sucesión es muy importante, tener la propiedad es muy importante porque saben que el día de mañana cuando uno no está más, porque desaparece físicamente, nuestros hijos, nuestros nietos quedan con su propiedad, o a su vez también si hoy alguno quiere hacer una inversión con esa propiedad o cambiarla ahora lo puede hacer”, afirmó Borla tras el acto.
Por último, el Senador por San Justo felicitó al Intendente Nicolás Cuesta por esta iniciativa y a su grupo de trabajo y los instó a seguir en este proyecto: “ojalá que la provincia también lo tome como un programa de regiones, municipios y comunas, porque yo siempre digo, cuando a mí me tocó ser intendente cuatro años los momentos más lindo eran cuando se entregaba un terreno, se entregaba una casa, se entregaba una escritura porque sabemos que son cosas para toda la vida”.
Más aulas
Según adelantó el Senador Provincial por el Departamento San Justo Rodrigo Borla, los nuevos espacios para el dictado de clases se edificarán en tres escuelas de la ciudad cabecera y otra en San Martín Norte.
a firma del convenio respectivo para la construcción de estas aulas se firmará en horas de la tarde en un acto que tendrá lugar en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno en la capital provincial, todo ello en el marco de otra etapa del Programa Mil Aulas.
De esta forma ya serán en un futuro próximo 23 aulas más en instituciones educativas de todo el territorio, teniendo en cuenta que se han habilitado y están en pleno funcionamiento 7 de ellas, mientras que otras 12 están en plena ejecución de obra.
Los nuevos espacios, serán construidos en las Escuelas N° 431 Martín Miguel de Güemes; N° 336 Mario C. Videla Modalidad Agraria y N° 1486 Primaria Incorporada Los Trigales, todas ellas de San Justo y la Escuela Primaria N° 6070 Fray Bernardo Arana de San Martin
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.