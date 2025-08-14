Calvo participó de la firma de convenios para la construcción de cuatro nuevas aulas en escuelas del departamento Castellanos
El programa provincial para la construcción de aulas en establecimientos educativos, contabilizando 586 nuevas aulas de las cuales 31 fueron asignadas al Departamento Castellanos como resultado de las gestiones conjuntas del Senador Calvo con municipios y comunas, y el Gobierno Provincial.
En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno de la Provincia de Santa Fe, tuvo lugar el acto de firma de convenios pertenecientes al Programa 1000 Aulas, presidido por el gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, la vice gobernadora, Gisela Scaglia y el ministro de Educación, Jose Goity, entre otros.
En el cual el senador Provincial, Alcides Calvo, acompañó a los Presidentes comunales del Departamento Castellanos quienes suscribieron convenios, entre ellos Tacural, Adrián Sola, para la Escuela Primaria Nº654 "Joaquín V. Gonzalez", Ramona, José Barbero, para el Jardín de Infantes Nº300 "María Elena Walsh", Zenón Pereyra, Verónica Gallo, para la Escuela Fiscal Nº396 "Domingo Faustino Sarmiento", y Estación Clucellas, Raúl Cuggino, para la Escuela Nº588 "Fortín Romero".
El Programa 1000 Aulas busca generar una mejor infraestructura escolar para posibilitar que los procesos educativos se desarrollen en contextos adecuados para los alumnos, docentes y directivos, destacándose que hasta el momento en todo el territorio provincial se han construido 586 aulas, destacándose que 31 de ellas pertenecen a localidades o ciudades del Departamento Castellanos.
En el momento Calvo expresó “Es una muy buena noticia para el Departamento Castellanos que se sigan construyendo aulas en los establecimientos educativos de pueblos y ciudades para que sigan creciendo en educación, este programa brinda la posibilidad de generar un entorno de aprendizaje organizado y propicio para posibilitar que los aprendizajes se desarrollen en contextos adecuados para los estudiantes y docentes, y de la misma manera celebramos y acompañamos la iniciativa de que muy pronto se inicie un programa para la construcción de Salones de Usos Múltiples SUM en las escuelas de la Provincia de Santa Fe, en especial en aquellas escuelas de localidades donde no cuentan con dicha infraestructura”.
Importancia del deporte
En el estadio del Club Ferrocarril del Estado de la ciudad de Rafaela se desarrolló una nueva Final de la Copa Departamento Castellanos, en esta oportunidad la Copa de Plata, enfrentando al Centro Cultural Deportivo Aldao y al Club Atlético de Rafaela, con la presencia del Senador Provincial Alcides Calvo y el Presidente de la Liga Rafaelina de Fútbol, Fabian Zbrun y su directiva, en un marco colorido de público que se acercó para disfrutar de los encuentros deportivos.
El cotejo futbolístico desde su inicio fue muy disputado, siendo de ida y vuelta, con muchas situaciones de gol, donde el CCD y B Aldao encontró la ventaja temprana, pero el Club Atlético de Rafaela logró la igualdad en el marcador con una jugada colectiva, manteniéndose la paridad hasta el pitazo final que decretó la definición desde el punto penal, instancia donde el Deportivo Aldao logró el triunfo, con una gran actuación de su arquero.
De esta manera el certamen que une a los clubes del Departamento Castellanos vivió otra jornada de celebración y consagró a un nuevo campeón, el CCD y B Aldao, que celebró con su gente luego de recibir el trofeo por parte de Alcides Calvo y Fabían Zbrun, recordando que Brown de San Vicente logró la Copa de Oro 2025.
Con el apoyo del Senador Calvo, en el mes de septiembre, los jóvenes deportistas de la categoría 2013 que participaron de la Copa Departamento Castellanos 2025.
Lo que viene
Por otro lado, destacar que con el apoyo del Senador Calvo, en el mes de septiembre, los jóvenes deportistas de la categoría 2013 que participaron de la Copa Departamento Castellanos 2025, realizarán un viaje a las ciudades de Santa Fe y Paraná, en una delegación compuesta por un representante de cada institución deportiva.
Durante esta final Calvo reflexionó “Sin dudas que el certamen se ha incorporado por las instituciones y por el público al calendario y todos los clubes intentan desempeñar el mejor papel, lo vemos en la convocatoria y en la pasión de los jugadores en cada jugada, por eso siempre valoramos que esta copa es para los clubes para que puedan vivir experiencias nuevas que los impulsen a seguir creciendo, quiero felicitar a las instituciones por el esfuerzo de participar y sobre todo a la Liga Rafaelina por la organización de esta Copa que es muy importante para la región y que se replicó en otros departamentos de la Provincia de Santa Fe”.
