Los docentes nucleados en AMSAFE rechazaron la propuesta paritaria

La Asamblea Provincial reunió a 20.765 docentes de toda la provincia, quienes votaron de manera unánime rechazar la propuesta paritaria presentada por el gobierno. No hubo mociones a favor y todos coincidieron en que la oferta es insuficiente.
El plan aprobado por la Asamblea incluye acciones departamentales y locales, con actividades en escuelas, calles y tres acciones provinciales clave. El 20 de agosto se realizará la primera concentración; el 27 de agosto frente a la Caja de Jubilaciones; y el 3 de septiembre marchas de antorchas en toda la provincia.
Los empleados públicos nucleados en ATE, aceptaron en disconformidad la propuesta
Noticia en desarrollo
