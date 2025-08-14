#HOY:

Los docentes nucleados en AMSAFE rechazaron la propuesta paritaria

La Asamblea Provincial de docentes resolvió rechazar la oferta salarial del gobierno. Participaron 20.765 trabajadores, ninguno aceptó la propuesta y se exigirán nuevas negociaciones con mejoras en condiciones laborales y previsionales.

Delegados y miembros de la Comisión Directiva durante la votación unánime del rechazo. Foto: Gentileza
 15:32
 / 
Por: 

La Asamblea Provincial reunió a 20.765 docentes de toda la provincia, quienes votaron de manera unánime rechazar la propuesta paritaria presentada por el gobierno. No hubo mociones a favor y todos coincidieron en que la oferta es insuficiente.

El plan aprobado por la Asamblea incluye acciones departamentales y locales, con actividades en escuelas, calles y tres acciones provinciales clave. El 20 de agosto se realizará la primera concentración; el 27 de agosto frente a la Caja de Jubilaciones; y el 3 de septiembre marchas de antorchas en toda la provincia.

Los empleados públicos nucleados en ATE, aceptaron en disconformidad la propuesta

Noticia en desarrollo

