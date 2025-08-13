UPCN aceptó la propuesta salarial del gobierno santafesino

La Unión del Personal Civil de la Nación Santa Fe (UPCN) comunicó este miércoles en horas del mediodía que aceptó la propuesta salarial presentada por el gobierno de la provincia de Santa Fe.
El resultado se dio a conocer este miércoles en horas del mediodía.
Se trata de la realizada el pasado lunes 11 de agosto en la reunión de la Paritaria Central para los empleados públicos de la administración central. La misma consta de un incremento escalonado del 7 % para el segundo semestre del año, con mínimos garantizados para los sectores más bajos del escalafón (que les asegura recibir anticipadamente el incremento) y reconocimientos específicos para los sectores de atención de la salud y asistentes escolares.
La aprobación contó con un 52% de los votos, mientras que un 48% votó por la negativa a la propuesta.
El texto oficial de UPCN indica que la misma fue trasladada a los afiliados y afiliadas pertenecientes al Convenio Ley 10.052, debatida en los lugares de trabajo y sometiéndose a votación online en nuestra página web, para la aceptación o el rechazo a la misma.
“La aceptación de la propuesta de política salarial será comunicada oficialmente al Poder Ejecutivo en donde la UPCN Santa Fe hace hincapié que el sector público se encuentra atravesando un escenario nacional de alta complejidad, y en ese orden destacamos que el presente acuerdo contempla los sectores de Asistentes Escolares y el personal de la Comunidad Hospitalaria y Asistenciales, en el otorgamiento de incentivos laborales”, indica el comunicado.
“No obstante, si las variables macroeconómicas proyectadas sufrieran modificaciones, solicitaremos convocatoria a reuniones paritarias a los efectos de su revisión”, agrega el texto.
