#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Este lunes

Paritaria central: el gobierno de Santa Fe ofreció un 7% de aumento para el segundo semestre

Se conoció la oferta del gobierno. Crédito: Fernando Nicola
 14:00
Por: 

Este lunes se reanudó la paritiaria central entre los funcionarios del gobierno de Santa Fe y los representantes de los gremios de la administración pública.

La oferta de incremento salarial fue de un 7% para el segundo semestre del año, desagregada de la siguiente manera: julio y agosto, 1,5%; 1% para los meses siguientes. Con un garantizado de 40 mil pesos. Y partir de octubre el garantizado asciende a $70.000.

En desarrollo

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Paritarias
Gremiales
UPCN Santa Fe
Santa Fe

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro