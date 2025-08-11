Paritaria central: el gobierno de Santa Fe ofreció un 7% de aumento para el segundo semestre

Este lunes se reanudó la paritiaria central entre los funcionarios del gobierno de Santa Fe y los representantes de los gremios de la administración pública.
Este lunes se reanudó la paritiaria central entre los funcionarios del gobierno de Santa Fe y los representantes de los gremios de la administración pública.
La oferta de incremento salarial fue de un 7% para el segundo semestre del año, desagregada de la siguiente manera: julio y agosto, 1,5%; 1% para los meses siguientes. Con un garantizado de 40 mil pesos. Y partir de octubre el garantizado asciende a $70.000.
En desarrollo
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.