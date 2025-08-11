Los docentes santafesinos también recibieron una oferta de 7% de aumento semestral

El Gobierno de Santa Fe ofreció al sector de la docencia un aumento escalonado del 7% para el segundo semestre del año: un 1,5 % para julio, otro 1,5% para agosto, y para los meses restantes hasta fin de año un 1% por cada uno. Además, la propuesta salarial tiene “mínimos garantizados” para los sueldos más bajos de la escala, lo cual les permite a esos cargos contar con el incremento de forma adelantada.
En ese sentido, desde julio regirá un piso garantizado de incremento de $40.000 (que el gobierno pagará por planilla complementaria este mes) y a octubre, ese aumento garantizado será de $70.000.
Esta fue la oferta que el gobierno de la provincia hizo este lunes por la tarde a los gremios docentes -Amsafe, Sadop, UDA y Amet- en la reunión paritaria que realizó en el Ministerio de Trabajo de la provincia (Rivadavia 3051). Por la mañana, había hecho lo propio con los sindicatos que representan a los trabajadores de la administración central.
