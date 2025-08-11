#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Este lunes por la tarde

Los docentes santafesinos también recibieron una oferta de 7% de aumento semestral

Se llevó a cabo otra reunión paritaria de la docencia con el gobierno en el Ministerio de Trabajo. La propuesta es escalonada y con mínimos garantizados.

La reunión de la paritaria docente de este lunes por la tarde. Foto: Luis Cetraro
 20:52
Por: 

El Gobierno de Santa Fe ofreció al sector de la docencia un aumento escalonado del 7% para el segundo semestre del año: un 1,5 % para julio, otro 1,5% para agosto, y para los meses restantes hasta fin de año un 1% por cada uno. Además, la propuesta salarial tiene “mínimos garantizados” para los sueldos más bajos de la escala, lo cual les permite a esos cargos contar con el incremento de forma adelantada.

En ese sentido, desde julio regirá un piso garantizado de incremento de $40.000 (que el gobierno pagará por planilla complementaria este mes) y a octubre, ese aumento garantizado será de $70.000.

Esta fue la oferta que el gobierno de la provincia hizo este lunes por la tarde a los gremios docentes -Amsafe, Sadop, UDA y Amet- en la reunión paritaria que realizó en el Ministerio de Trabajo de la provincia (Rivadavia 3051). Por la mañana, había hecho lo propio con los sindicatos que representan a los trabajadores de la administración central.

Noticia en desarrollo

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Paritarias
Gremiales
Santa Fe
Gobierno de la Provincia
Educación
Amsafe
UDA
Sadop

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro