Paritaria de Comercio: aumento escalonado y plus no remunerativo
El Ministerio de Trabajo validó el acuerdo entre FAECYS y el sector empresario, que contempla aumentos del 1 % mensual de julio a diciembre, más una suma fija de $40.000 no remunerativa. Se establece una cláusula de revisión para noviembre.
El convenio establece un incremento salarial total del 6 % para el período julio‑diciembre de 2025, distribuido como una asignación remunerativa y no acumulativa: 1 % por mes durante seis meses consecutivos
Suma fija complementaria
Además del aumento escalonado, el acuerdo incluye una suma fija no remunerativa de $40.000 mensuales para todas las categorías, con vigencia desde julio hasta diciembre
El texto también incorpora una cláusula de revisión para noviembre, lo que permitirá a las partes evaluar el contexto inflacionario y posibles ajustes
El convenio establece un incremento salarial total del 6?% para el período julio-diciembre
La homologación del acuerdo representa una señal clara de previsibilidad y estabilidad jurídica, en medio de una economía marcada por una alta inflación y negociaciones salariales en curso en diversos sectores.
La Secretaría de Trabajo actuó sobre un convenio que ya había sido acordado, extendiendo su vigencia al segundo semestre del año
Aumento
Para los empleados de comercio, el impacto se traduce en un aumento gradual que comenzará a reflejarse en los recibos de sueldo desde julio.
Durante cada uno de los seis meses, los trabajadores percibirán un incremento del 1 % del salario básico, sumado al plus de $40.000 no remunerativo, lo que implica un alivio frente a la pérdida de poder adquisitivo que arrastraba el sector
El acuerdo incluye una suma fija no remunerativa de $40.000
Este esquema salarial no acumulativo está pensado para equilibrar la carga financiera sobre las empresas, al tiempo que ofrece una mejora concreta en los ingresos de los trabajadores. La suma no remunerativa, al no computarse en el salario integrado, no le otorga carácter permanente, pero puede ofrecer un respiro inmediato para el bolsillo
No obstante, hay señales de que el monto correspondiente a diciembre podría ser incorporado al básico, generando efecto a partir de enero de 2026 y repercutiendo en aguinaldos y otros adicionales
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.