Actualización del salario

Paritaria de Comercio: aumento escalonado y plus no remunerativo

El Ministerio de Trabajo validó el acuerdo entre FAECYS y el sector empresario, que contempla aumentos del 1 % mensual de julio a diciembre, más una suma fija de $40.000 no remunerativa. Se establece una cláusula de revisión para noviembre.