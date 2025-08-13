Votación en Amsafe

Docentes: en La Capital y Rosario, solo mociones de rechazo con acciones de "paros parciales" y "totales"

Hay distintas opciones de negativa a la oferta salarial del gobierno. La novedad son acciones de “cese” o “quite de tareas” -por ejemplo de medio turno o una hora-, con lo cual los docentes estarían en las escuelas pero sin dictar clases. También, paros por 24 horas.