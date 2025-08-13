Docentes: en La Capital y Rosario, solo mociones de rechazo con acciones de "paros parciales" y "totales"
Hay distintas opciones de negativa a la oferta salarial del gobierno. La novedad son acciones de “cese” o “quite de tareas” -por ejemplo de medio turno o una hora-, con lo cual los docentes estarían en las escuelas pero sin dictar clases. También, paros por 24 horas.
En La Capital, se plantearon cuatro mociones de rechazo al aumento propuesto en paritaria. Crédito: Flavio Raina.
Este martes por la tarde y la noche tuvieron lugar las asambleas departamentales del gremio que nuclea a la docencia pública, Amsafe. En los dos que mayor cantidad de sufragios reúne -La Capital y Rosario-, surgieron distintas mociones acerca de los pasos a seguir luego de que el gobierno provincial presentara su oferta de aumento salarial semestral el pasado lunes.
En el departamento La Capital, las opciones son cuatro y todas tienen como premisa rechazar el incremento ofertado en la paritaria. Una de ellas propone hacer “escuelas en asamblea” los días 18 y 25 de agosto, con acciones diarias por turno y quite de colaboración, además de participar en la marcha de los banquitos, concentraciones y de declarar el estado de alerta y movilización. La moción 2 plantea un “paro parcial con cese de actividades” el 21 de agosto (en consonancia con la jornada nacional de lucha), y en la semana del 25 al 29 de este mes, acciones y asambleas por turno con “paro parcial con ceses de una hora”. La moción 3, propone un paro provincial el martes 19 de agosto con movilizaciones y adhesión a jornada nacional del día 21. La moción 4, es similar y dispone un paro el 19 con movilización a las plazas centrales en cada delegación.
En tanto, en Rosario también todas las mociones son de rechazo pero dos de ellas proponen realizar paro: parcial (como cese de tareas de 11 a 15 y de 18.30 a 21.30 el jueves 21 de agosto y semana posterior de una hora) o total por 24 horas el 19 de agosto.
La oferta salarial presentada contempla un aumento escalonado del 7% para el segundo semestre.
El resultado de cada seccional -son 19 en total- se contabilizará el jueves, a partir de las 10, en la asamblea provincial del gremio (Rivadavia 3279). Habrá que esperar para conocer el resultado final.
La oferta salarial
La propuesta fue formulada este lunes por la tarde en el marco de la mesa paritaria que tuvo lugar en el Ministerio de Trabajo de la provincia. El Ejecutivo ofreció al sector de la docencia un aumento escalonado del 7% para el segundo semestre del año: un 1,5 % para julio, otro 1,5% para agosto, y para los meses restantes hasta fin de año un 1% por cada uno.
Además, la oferta salarial tiene “mínimos garantizados” para los sueldos más bajos de la escala, lo cual les permite a esos cargos contar con el incremento de forma adelantada. En ese sentido, desde julio regirá un piso garantizado de incremento de $40.000 (que el gobierno pagará por planilla complementaria este mes) y a octubre, ese aumento mínimo garantizado será de $70.000.
