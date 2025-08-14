Departamento Las Colonias

Comenzaron los trabajos para la construcción del desagüe troncal Hohenfels en Esperanza

El Ministerio de Obras Públicas puso en marcha la primera etapa de la obra con la que se busca mejorar el drenaje en el sector oeste y sur de la localidad del departamento Las Colonias. La inversión del gobierno provincial supera los $3.000 millones.