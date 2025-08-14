Comenzaron los trabajos para la construcción del desagüe troncal Hohenfels en Esperanza

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe puso en marcha los trabajos de la primera etapa para la construcción del desagüe troncal Hohenfels en Esperanza, departamento Las Colonias, con una extensión de 1.120 metros del conducto de hormigón armado.
El Ministerio de Obras Públicas puso en marcha la primera etapa de la obra con la que se busca mejorar el drenaje en el sector oeste y sur de la localidad del departamento Las Colonias. La inversión del gobierno provincial supera los $3.000 millones.
Sobre esta obra que desarrolla la secretaría de Recursos Hídricos, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que “este tipo de trabajos tiene que ver con cuidar a las ciudades pensando en los santafesinos, algo que está en el espíritu de los proyectos que impulsamos junto al gobernador Maximiliano Pullaro. Para evitar anegamientos e inundaciones, Esperanza necesitaba resolver el tema de los drenaje de lluvias en el sector oeste y nos estamos ocupando”.
El proyecto se divide en tres etapas y esta primera permitirá conducir los volúmenes de agua generados por lluvias intensas hacia el desagüe en la intersección de calles Janssen y Alem. El nuevo conducto, con dimensiones de 3 metros de base por 1,40 metros de altura, optimizará la protección frente a anegamientos y beneficiará a más de 10.000 vecinos, especialmente en el oeste esperancino.
Durante la firma del acta de inicio de la obra, el intendente de Esperanza, Rodrigo Muller, aseguró que para la ciudad “es la intervención más importante desde la vuelta a la democracia. Se trata de una obra fundamental que nos va a permitir avanzar en planes de pavimentación y garantizar el correcto escurrimiento del agua en la zona”.
En el mismo sentido, la diputada provincial Jimena Senn remarcó que “gracias al trabajo de la municipalidad y al apoyo del gobierno provincial hoy podemos dar respuesta a una necesidad histórica de la ciudad y acompañar esta obra tan significativa para Esperanza’’.
Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, valoró “el trabajo del equipo de la Municipalidad de Esperanza para desarrollar, en un año y medio de gestión, un Proyecto tan importante y con una gran complejidad técnica nos permitió actuar con rapidez para traer una solución definitiva al escurrimiento pluvial en la ciudad’’.
“Además de una obra hídrica esto le va a permitir a Esperanza desarrollarse en infraestructura complementaria permitiendo pavimentos y otros trabajos que fortalezcan el sector oeste de la ciudad’’, remarcó el funcionario provincial.
Entre las principales tareas para esta primera etapa se incluyen la excavación de más de 16.000 m³ de suelo y la demolición de estructuras existentes para su reemplazo por nuevas, la instalación de módulos prefabricados, y la instalación de 8 tapas de registro y la construcción de bocas de captación de cunetas para mejorar la recolección y conducción del agua.
La obra cuenta con un plazo de ejecución de 12 meses y una inversión de más de 3.000 millones de pesos.
