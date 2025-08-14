En el Centro San Vicente de Paúl

Con la inauguración de un espacio de juegos, San Jerónimo Norte rinde homenaje a Isabel Imwinkelried

En una emotiva ceremonia que tendrá lugar este jueves por la tarde autoridades municipales, integrantes del Equipo de Orientación Educativa, familiares y vecinos de la localidad brindarán un emotivo reconocimiento a la labor de una mujer que dedicó su vida al cuidado de la niñez y la educación.