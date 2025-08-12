"Corazones Solidarios" en San Jerónimo Norte: instituciones locales se unen por la salud infantil

Este martes la comunidad de San Jerónimo Norte se prepara para una acción solidaria y ambiental gracias a una iniciativa conjunta de la Peña Boca Juniors “Flaco Schiavi” y el Club de Leones de esa ciudad.
La iniciativa, bajo el lema “Corazones Solidarios”, busca sumar esfuerzos y expresar el espíritu solidario que caracteriza a la ciudad del departamento Las Colonias.
En un proyecto de integración y trabajo solidario, ambas instituciones, en colaboración con la Municipalidad local, han puesto en marcha la colocación de contenedores en forma de corazón en puntos estratégicos de la ciudad.
Estos recipientes, que simbolizan la solidaridad, tienen como objetivo la recolección de tapitas plásticas descartadas de envases.
Un gesto simple pero significativo que no solo contribuye al cuidado del medio ambiente, sino que también apoya una noble causa: las tapitas recolectadas serán destinadas a la Fundación por las Cardiopatías Congénitas del Hospital de Niños de la ciudad de Santa Fe.
La iniciativa, bajo el lema “Corazones Solidarios”, busca sumar esfuerzos y expresar el espíritu solidario que caracteriza a la comunidad de San Jerónimo Norte. Es por ello que los organizadores invitan a todos los vecinos a ser parte de esta importante campaña, que demuestra cómo la unión de esfuerzos puede generar un impacto positivo y duradero.
La inauguración oficial del proyecto que se llevará a cabo este martes 12 de agosto. El evento comenzará a las 16:30 horas en Sarmiento 587 (Club de Leones) y continuará a las 17 horas en Avenida Islas Malvinas 248 (Peña Flaco Schiavi).
La jornada contará con la presencia de delegados de la Fundación por las Cardiopatías Congénitas del Hospital de Niños y autoridades municipales.
Esta acción demuestra el compromiso de las instituciones locales con el bienestar de la comunidad y el cuidado de los recursos naturales.
Con cada tapita depositada, los vecinos de San Jerónimo Norte estarán aportando su granito de arena para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas que más lo necesitan, a la vez que promueven un futuro más sostenible.
