Colonia San José celebró los 100 años de la Escuela N° 108 con anuncios y homenajes

En una jornada cargada de emoción, recuerdos y anuncios para el futuro, la comunidad educativa y vecinos de Colonia San José conmemoraron este lunes el centenario de la Escuela N° 108 “Cabo Ramón Anadón”.
.El acto oficial estuvo presidido por la intendente de San Javier, Ana Maribel González, quien estuvo acompañada por la directora de la institución, Marta Albarracín; el senador departamental Oscar Dolzani; funcionarios del Ministerio de Educación; concejales; ex alumnos; docentes; cooperadores; y vecinos de la zona.
Uno de los momentos más destacados de la ceremonia fue el anuncio de la construcción de un aula nueva, en el marco del programa provincial “Mil Aulas”, que permitirá mejorar las condiciones de enseñanza para los 38 alumnos que actualmente asisten al establecimiento.
En su discurso, la intendente González resaltó el valor de las escuelas rurales como núcleo de vida comunitaria: “La escuela rural es la plaza, el vecindario, el lugar donde se aprende, pero también donde se construye historia, amistades y encuentros. Son tan importantes como las urbanas, y por eso debemos seguir acompañándolas desde lo económico, la recreación y el apoyo a sus docentes y familias. Feliz 100 años a esta hermosa escuela y que sigan las oportunidades para nuestros niños”.
La directora Marta Albarracín hizo un repaso por los orígenes de la institución, que comenzó a funcionar gracias a un proyecto de alfabetización rural y al compromiso de un grupo de familias que acondicionó la primera aula en la estancia de Don Genolet. Entre anécdotas y recuerdos, evocó la llegada de alumnos a caballo o en sulky, el sonido inconfundible de la campana y la calidez de la cocina escolar.
“La esencia de la Escuela 108 sigue siendo la misma: un lugar de protección, cuidado y amor para los más pequeños. Que sigan los sueños y los reencuentros”, expresó.
El senador Dolzani subrayó la importancia de que el establecimiento siga activo en un contexto donde muchas escuelas rurales han debido cerrar por la falta de matrícula: “Aquí sigue habiendo educación, valores y crecimiento. Hoy podemos anunciar que esta semana firmaremos para construir un aula nueva, cumpliendo un compromiso asumido con la comunidad. La educación es la única manera de salir adelante”.
Por su parte, la ex directora Mónica Bode destacó la importancia de mantener la memoria histórica y el compromiso con el futuro: “Cien años de historia son cien años de sueños cumplidos, desafíos superados y compromiso inquebrantable. Esta escuela ha formado ciudadanos íntegros, cultivando valores y dejando huellas imborrables en la historia de esta comunidad”.
La ceremonia incluyó el izamiento de la bandera, el descubrimiento y bendición de placas a cargo del acólito del Santuario, Darío Melgarejo, y la entrega de reconocimientos. También se rindió homenaje a los familiares de quien donó el terreno para la escuela, se entonó por primera vez el himno institucional y se presentaron números artísticos.
La Banda Sinfónica de la Policía de la Provincia de Santa Fe tuvo un rol protagónico en la celebración, acompañando el acto protocolar e interpretando luego marchas y canciones del cancionero popular argentino, que fueron ovacionadas por el público.
El centenario de la Escuela N° 108 no solo fue un homenaje a su rica historia y a todas las personas que la hicieron posible, sino también un compromiso renovado para seguir apostando a la educación rural como pilar del desarrollo de Colonia San Javier y sus futuras generaciones.
