Departamento San Javier

Colonia San José celebró los 100 años de la Escuela N° 108 con anuncios y homenajes

.El acto oficial estuvo presidido por la intendente de San Javier, Ana Maribel González, quien estuvo acompañada por la directora de la institución, Marta Albarracín; el senador departamental Oscar Dolzani; funcionarios del Ministerio de Educación; concejales; ex alumnos; docentes; cooperadores; y vecinos de la zona.