Avellaneda

La Corte anuló la absolución en una causa de abuso sexual que tardó 12 años en llegar a juicio

El máximo Tribunal consideró que se desoyó a la víctima y que existió arbitrariedad en la actuación del juez de Cámara. Tras calificar al proceso como “lesivo de principios y valores” del sistema judicial, remitió a la Procuración las actuaciones para ser investigadas.