Energías renovables

San Carlos Sud: proyectan instalar paneles solares en el Club Unión Progresista

La Secretaria de Energía de la Provincia de Santa Fe, Verónica Geese, visitó la localidad y se reunió con autoridades comunales, para avanzar con este ambicioso proyecto. Sería la tercera institución del pueblo en contar con este tipo de tecnología.