San Carlos Sud: proyectan instalar paneles solares en el Club Unión Progresista

Autoridades de la comuna de San Carlos Sud en conjunto con el gobierno santafesino, trabajan en un ambicioso proyecto para incorporar al Club Deportivo Unión Progresista a un programa de energías renovables.
La Secretaria de Energía de la Provincia de Santa Fe, Verónica Geese, visitó la localidad y se reunió con autoridades comunales, para avanzar con este ambicioso proyecto. Sería la tercera institución del pueblo en contar con este tipo de tecnología.
La iniciativa busca instalar paneles solares en la institución deportiva, lo que no solo impulsaría políticas de cuidado del medio ambiente, sino que también beneficiaría a una de las entidades más importantes de la localidad.
Primo se reunió con Verónica Geese, Secretaria de Energía de la Provincia de Santa Fe, y la arquitecta de la comuna Silvana Gullino, para gestionar este y otros programas.
"La idea es poder trabajar con el club y poder también colocar paneles solares en la institución", afirmó Primo. La presidenta comunal destacó la importancia de vincular estas políticas con el desarrollo de la localidad. "Ojalá podamos concretarlo", añadió en diálogo con El Litoral
El proyecto del Club Unión Progresista se suma a otras iniciativas de la comuna en materia de energías renovables.
Primo recordó que desde hace años se instalaron paneles solares en el jardín de infantes y el Centro de Jubilados, siendo de las primeras instituciones a nivel provincial en contar con esta tecnología.
“Ahora se está trabajando en la renovación de la estación solar de la plaza 27 de Septiembre”, apuntó.
La presidenta comunal también se refirió a las obras de mantenimiento que se están llevando a cabo en el SAMCo (Servicio de Atención Médica para la Comunidad) local, a través del programa FONRES del Ministerio de Salud provincial.
"Fonres es un programa que lo gestionan los municipios y comunas para llevar adelante trabajos de mantenimiento y de reparación en los centros de salud", explicó Primo.
Los trabajos en el SAMCo incluyen la pintura de la fachada, la colocación de rejas, la impermeabilización del techo y la renovación de la pintura interior.
Primo subrayó la importancia de estas obras para que tanto los pacientes como los profesionales se sientan cómodos y cuenten con las comodidades necesarias.
Además, la titular del Ejecutivo local precisó a El Litoral que se está avanzando en obras de infraestructura.
Recientemente, finalizó la obra de cordón cuneta en la calle Primero de Mayo, intersección con Moreno, una obra "siempre muy anhelada por los vecinos" que se financia con recursos propios y a través del programa Obras Menores. Este tipo de obras permiten ordenar las distintas zonas, mejorar el escurrimiento del agua y urbanizar la localidad”, añadió
Asimismo, se están realizando trabajos de pavimento a través del sistema de contribución de mejoras.
"Por eso me gusta agradecer a los vecinos que hacen un esfuerzo muy grande junto con la comuna para poder concretar esta obra. Se está finalizando el pasaje de bota y se continuará en la calle Carlos Becerra entre 25 de mayo y Sarmiento”, comentó la Jefa Comunal.
Por último, Primo mencionó los trabajos en la Plaza 27 de Septiembre, que incluyen tareas de pintura y el recambio de luminarias.
La decisión de reemplazar las actuales luminarias, se debe a que "se quema muy rápido el foco cuando llueve y ingresa agua, lo que requiere un mantenimiento constante. Esta renovación busca mantener en óptimas condiciones un espacio que es disfrutado tanto por los habitantes de San Carlos Sud como por los de la zona”.
