Inédita iniciativa

La historia de Pilar viaja a Buenos Aires: la Biblioteca Popular preserva su legado en la Casa de la Provincia

Estudiantes, investigadores o cualquier persona interesada podrá acceder a esta información única desde la Casa de la Provincia, en Capital Federal. Este proyecto fue posible gracias a la colaboración de autores e instituciones locales que aportaron sus obras, entre ellos Germán Bartizzaghi, Héctor Cattena y Rosario Caminos.