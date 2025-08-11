La historia de Pilar viaja a Buenos Aires: la Biblioteca Popular preserva su legado en la Casa de la Provincia

La historia, costumbres y progreso de Pilar, con casi 150 años de existencia, ahora estarán disponibles para consulta en la capital del país.
Estudiantes, investigadores o cualquier persona interesada podrá acceder a esta información única desde la Casa de la Provincia, en Capital Federal. Este proyecto fue posible gracias a la colaboración de autores e instituciones locales que aportaron sus obras, entre ellos Germán Bartizzaghi, Héctor Cattena y Rosario Caminos.
La historia, costumbres y progreso de Pilar, con casi 150 años de existencia, ahora estarán disponibles para consulta en la capital del país.
La Biblioteca Popular de Pilar ha respondido a una solicitud de la Casa de la Provincia de Santa Fe en Buenos Aires, enviando un valioso acervo bibliográfico que documenta la rica trayectoria del pueblo.
Este material, cuidadosamente seleccionado y empaquetado, incluye libros, revistas y documentos que narran los hitos más importantes de la localidad: desde sus orígenes y geografía hasta las raíces y tradiciones de sus habitantes.
También se destacan las instituciones que han marcado su desarrollo, así como obras literarias de autores oriundos de Pilar.
La iniciativa, impulsada por la propia biblioteca, refuerza su rol como custodio de la memoria colectiva y transmisora del legado histórico del pueblo.
A partir de ahora, estudiantes, investigadores y cualquier persona interesada podrá acceder a esta información única desde la Casa de la Provincia, un hecho que enorgullece a la comunidad pilarense.
Este proyecto fue posible gracias a la colaboración de autores e instituciones locales que aportaron sus obras, entre ellos Germán Bartizzaghi, Héctor Cattena y Rosario Caminos. La Biblioteca Popular de Pilar demuestra una vez más su compromiso con la preservación y difusión de la historia local, llevando su legado más allá de las fronteras provinciales.
Por otra parte integrantes de la Subcomisión de Cultura visitaron las escuelas secundarias para presentar el concurso abierto a toda la comunidad.
En el marco del Concurso “Un Nuevo Emblema para Pilar”, miembros de la Subcomisión de Cultura recorrimos las tres escuelas secundarias de la localidad -Colegio Santa Marta, Escuela San Martín y EEMPA N° 6278— para invitar a los estudiantes a ser protagonistas de una propuesta que quedará en la historia del pueblo.
Durante los encuentros se explicaron las bases del certamen, se dialogó sobre el proceso de creación del actual símbolo pilarense, “El Guillermito”, y se incentivó a los jóvenes a imaginar nuevos modos de representar a Pilar a través de sus ideas.
El concurso está abierto a todo pilarense —nacido o residente en la localidad - mayor de 16 años. Las propuestas podrán presentarse del 1 al 15 de septiembre en la Administración Comunal.
Desde la Subcomisión de Cultura agradecieron a las instituciones educativas por abrir sus puertas y alentar la participación activa de los jóvenes. “Esperamos que se animen a dejar su huella en esta etapa tan especial que nos prepara rumbo al 150° aniversario de Pilar”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.