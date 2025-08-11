#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
actividad legislativa

Borla participó de fiestas y eventos regionales en el departamento San Justo

El Senador Provincial destacó la gran cantidad y trascendencia de cada una de las actividades que se dieron lugar en el transcurso de este fin de semana en varias localidades del territorio que representa en la Cámara Alta Santafesina.

Borla, formo parte de cada una de las actividades que se dieron lugar en el transcurso de este fin de semana en varias localidades.
 11:58
Por: 

El Senador Provincial por el Departamento San Justo, Rodrigo Borla, destacó la gran cantidad y trascendencia de cada una de las actividades que se dieron lugar en el transcurso de este fin de semana en varias localidades del territorio que representa en la Cámara Alta Santafesina.

Borla, formo parte de cada una de las actividades que se dieron lugar en el transcurso de este fin de semana en varias localidades.Borla, formo parte de cada una de las actividades que se dieron lugar en el transcurso de este fin de semana en varias localidades.

Con el objetivo de cumplir con las invitaciones y asistir a la mayor cantidad de eventos posibles, Borla participó en primer lugar el día viernes de la conferencia de prensa donde se presentó en el Salón 1912 del Club Colón de San Justo una nueva edición del Certamen Argentino de Doma y Folklore que se realizará el mes próximo mes.

Actividades

Borla, formo parte de cada una de las actividades que se dieron lugar en el transcurso de este fin de semana en varias localidades.Borla, formo parte de cada una de las actividades que se dieron lugar en el transcurso de este fin de semana en varias localidades.

En tanto, el día sábado en horas de la mañana el Senador por San Justo se trasladó al norte del departamento, a La Criolla, y allí junto a quién desde el próximo mes de diciembre estará al frente de la Comuna local, Polo Fernández, participó del encuentro de motos de los "Chupacabras".

Mirá tambiénEl Museo Histórico de la Colonia San Carlos se viste de arte y color

La temática de forma alguna continuó ya que en la ciudad cabecera departamental tuvo lugar una edición más del Rock en la Ciudad en las instalaciones del Club Social Cosmopolita.

Fue la noche del sábado y el Senador Rodrigo Borla estuvo presente entregando el reconocimiento oficial de este evento por parte del Senado Provincial a sus organizadores.

Domingo de aniversario y fiesta tradicional

La mañana de ese día comenzó con una visita a la localidad de Naré donde Rodrigo Borla formó parte de un emotivo acto por el 75° aniversario de la Escuela N° 6068 Dr. Ernesto Berraz de esa localidad.

Mirá tambiénEsperanza tiene una "hoja de ruta" para el tránsito: presentaron el estudio de movilidad urbana

Más tarde, el actual convencional de unidos y titular del bloque oficialista en la Cámara Alta se trasladó aún más al sur del departamento San Justo, a Cayastacito para asistir allí al Tercer Encuentro de danzas folclóricas que organiza anualmente la agrupación "Latidos de mi pueblo".

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Rodrigo Borla
Senado de Santa Fe
San Justo
Fiestas regionales
Norte 24

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro