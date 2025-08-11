Borla participó de fiestas y eventos regionales en el departamento San Justo
El Senador Provincial destacó la gran cantidad y trascendencia de cada una de las actividades que se dieron lugar en el transcurso de este fin de semana en varias localidades del territorio que representa en la Cámara Alta Santafesina.
El Senador Provincial por el Departamento San Justo, Rodrigo Borla, destacó la gran cantidad y trascendencia de cada una de las actividades que se dieron lugar en el transcurso de este fin de semana en varias localidades del territorio que representa en la Cámara Alta Santafesina.
Con el objetivo de cumplir con las invitaciones y asistir a la mayor cantidad de eventos posibles, Borla participó en primer lugar el día viernes de la conferencia de prensa donde se presentó en el Salón 1912 del Club Colón de San Justo una nueva edición del Certamen Argentino de Doma y Folklore que se realizará el mes próximo mes.
Actividades
En tanto, el día sábado en horas de la mañana el Senador por San Justo se trasladó al norte del departamento, a La Criolla, y allí junto a quién desde el próximo mes de diciembre estará al frente de la Comuna local, Polo Fernández, participó del encuentro de motos de los "Chupacabras".
Más tarde, el actual convencional de unidos y titular del bloque oficialista en la Cámara Alta se trasladó aún más al sur del departamento San Justo, a Cayastacito para asistir allí al Tercer Encuentro de danzas folclóricas que organiza anualmente la agrupación "Latidos de mi pueblo".
