Fuga de gas en una parroquia de Chubut intoxicó al cura y varios fieles

La tranquilidad de la celebración dominical se vio interrumpida cuando una fuga de gas provocó que una niña, un sacerdote, un monaguillo y varios fieles sufrieran síntomas de intoxicación. El hecho ocurrió en la capilla Nuestra Señora de Lourdes, situada en la intersección de Lisandro de la Torre y Divina Providencia, en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.
Evacuación y asistencia médica
Pasado el mediodía, un llamado de emergencia alertó a los Bomberos sobre la presencia de personas descompensadas dentro del templo. Al llegar, los equipos de rescate hallaron a varios asistentes con malestar, algunos ya en la vereda.
De inmediato, se procedió a evacuar el lugar y a ventilar las instalaciones. Ambulancias del servicio 107 y de la empresa privada Delta atendieron a los afectados, entre ellos el párroco Fernando Franco. Algunos fueron trasladados en vehículos particulares para recibir atención médica.
La causa
Las primeras pericias indicaron que un conducto de salida del monóxido de carbono de la caldera se habría desprendido y obstruido, lo que permitió que el gas se acumulara dentro de la iglesia. El jefe de Bomberos, José Ayamilla, destacó que la rápida coordinación entre Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, efectivos policiales y personal de salud permitió controlar la situación sin que se registraran víctimas de mayor gravedad.
El trabajo en equipo entre las distintas fuerzas de emergencia concluyó una vez que el templo fue completamente ventilado y se verificó que no existía más riesgo para los presentes. La misa quedó suspendida y el lugar permanecerá en revisión hasta garantizar su seguridad.
