Segun el SMN

Vuelve el frío esta semana a Santa Fe

Se avecina un fuerte frío que afectarán a Santa Fe: cuáles serán las temperaturas para los próximos días.

Vuelve el frío. Créditos: Guillermo Di Salvatore
 11:42
Por: 

El invierno vuelve a sentirse en la ciudad de Santa Fe, con el ingreso de una masa de aire frío que provocará un marcado descenso de temperaturas a partir de mediados de semana, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Ingreso de masa de aire frío

Este lunes amaneció con 6.4°C de temperatura y una sensación térmica de 4.9°C, cielo algo nublado con neblina, humedad del 86%, presión de 1021.2 hPa y viento del este a 8 km/h. La visibilidad se mantiene en 9 kilómetros.

Si bien el inicio de la semana será templado, con máximas que rondarán los 21°C y 23°C entre lunes y martes, se espera que desde el miércoles por la noche y especialmente el jueves ingrese aire más frío, llevando las mínimas a valores cercanos a los 4°C y las máximas a solo 16°C.

Pronóstico extendidoPronóstico extendido

Pronóstico extendido para Santa Fe:

Martes: mínima 11°C / máxima 23°C

Miércoles: mínima 10°C / máxima 18°C

Jueves: mínima 4°C / máxima 16°C

Viernes: mínima 6°C / máxima 16°C

Sábado: mínima 7°C / máxima 18°C

Domingo: mínima 7°C / máxima 19°C

