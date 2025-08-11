Qué dice el pronóstico del tiempo este lunes en la ciudad de Santa Fe

Este lunes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo algo nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con menor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
La temperatura mínima fue de 7º y la máxima sería de 21°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no hay probabilidad de precipitaciones.
En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de todo el día, continuando con el cielo algo cubierto y despejándose en horas de la noche.
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 7° y la máxima sería de 21º, bajando a 12° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 72%, la presión de 1020.4 hPa, viento noreste a 8 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.
Según el SMN, no rige ningún alerta por tormenta o vientos fuertes en la ciudad de Santa Fe.
