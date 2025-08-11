#HOY:

Qué dice el pronóstico del tiempo este lunes en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 7º y la máxima sería de 21°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no hay probabilidad de precipitaciones.

 9:14
Este lunes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo algo nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con menor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de todo el día, continuando con el cielo algo cubierto y despejándose en horas de la noche.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 7° y la máxima sería de 21º, bajando a 12° en horas de la noche.

Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 72%, la presión de 1020.4 hPa, viento noreste a 8 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormenta o vientos fuertes en la ciudad de Santa Fe.

Pronóstico extendido

  • El martes se espera una mínima de 10° y una máxima de 23°. Continuará el cielo mayormente cubierto a lo largo de todo el día, pero sin precipitaciones.
  • Luego, el miércoles tendrá una mínima de 10° y una máxima de 19°. El cielo seguirá a presentándose algo nublado y sin precipitaciones.
  • Finalmente, el jueves se presenta nuevamente con mayormente despejado durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 4° y la máxima de 16°.
CLIMA EXTENDIDO

