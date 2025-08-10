Acuerdo Capital

Dos obras claves en la ciudad de Santa Fe entran en etapa final

El Gobierno Provincial financia cinco obras urbanas, coordinadas por la Municipalidad, para mejorar el estado y la circulación de arterias estratégicas en la ciudad de Santa Fe. Los trabajos en calle Larrea tienen un avance del 90 % y las de avenida Peñaloza del 50 %.