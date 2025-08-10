Dos obras claves en la ciudad de Santa Fe entran en etapa final
El Gobierno Provincial financia cinco obras urbanas, coordinadas por la Municipalidad, para mejorar el estado y la circulación de arterias estratégicas en la ciudad de Santa Fe. Los trabajos en calle Larrea tienen un avance del 90 % y las de avenida Peñaloza del 50 %.
En el marco del Acuerdo Capital, que firmaron el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, el Gobierno Provincial está financiando la pavimentación de calle Larrea, que registra un avance del 90 %, y de avenida Peñaloza, que se encuentra en un 50 % de ejecución. Los trabajos son coordinados por la Municipalidad.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que “todas las obras priorizadas por la Municipalidad están en marcha, lo que demuestra el cumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno Provincial”.
Se realizan obras en el marco del Acuerdo Capital.
El Acuerdo Capital incluye cinco obras estratégicas para mejorar el estado y la circulación de arterias estratégicas: la pavimentación de calle Larrea y avenida Peñaloza; y la remodelación de los canteros centrales de las avenidas Aristóbulo del Valle, Juan José Paso y 7 Jefes. Todas las obras están activas, algunas en su recta final y otras en su etapa inicial.
Enrico recordó que además de estas obras, la Provincia está haciendo “muchas obras más, como el nuevo Puente Santa Fe-Santo Tomé, la defensa hídrica en el Gran Santa Fe, la iluminación de la Circunvalación, los edificios para el Instituto del Profesorado Nº 8 y la escuela Echeverría, y el Jardín de Alto Verde, que ya se inauguró, las refacciones de distintos hospitales, distintas construcciones de nuevos barrios de viviendas, las obras que realizaremos para los Juegos Suramericanos”.
Avance de las obras.
Acuerdo Capital: avance de obras
Actualmente, todas las obras del Acuerdo Capital están activas, algunas en su recta final, otras en etapa inicial. A continuación, la descripción de trabajos que se brindó desde Ministerio de Obras Públicas:
Pavimentación de calle Larrea (90 %): se avanza con la pavimentación en el tramo comprendido entre las avenidas Blas Parera y Peñaloza. La obra se extiende a lo largo de 1.250 metros y está llegando a su etapa final. Esto incluye el corredor principal, la ejecución de cordón cuneta y veredas, así como mejoras en todos los sistemas de desagüe, con el objetivo de solucionar problemas históricos de anegamiento y deterioro vial.
Pavimentación de calles.
Pavimentación de Avenida Peñaloza (50 %): se coloca el relleno de densidad controlada para nivelar superficies de obras de construcción hasta la calle Excombatientes de Malvinas. También se está terminando de colocar el hormigón en todas las bocacalles y avanzando con el hormigonado en la parte norte desde las viviendas del barrio UPCN ubicadas en Av. Peñaloza y La Pampa, hasta Excombatientes de Malvinas.
Algunas obras se encuentran en etapa de finalización.
Cantero Central de Avenida Aristóbulo del Valle (5 %): en el tramo entre avenida Galicia y Espora se realiza el allanado del terreno y se trabaja en los cabezales del cantero central en el cruce con Boneo. Además, se ejecutan las tareas de aserrado, rotura y remoción de pavimento, demolición de pisos en cabeceras así como construcción de cordones de hormigón armado. En otros sectores comenzó el armado del cerco perimetral, el replanteo y nivelación del suelo y el zanjeo para la instalación eléctrica.
Avanzan las obras en Santa Fe.
Cantero Central de Avenida Juan José Paso (30 %): continúa con la instalación de cámaras de captación pluvial y un nuevo tendido de cañerías en la rotonda frente al estadio de Colón y colocamos losetas entre calles 1° de Mayo y 4 de Enero. Se ejecutó la toma de juntas y terminaciones del cantero así como tareas de nivelación y de veredas entre Gdor. Freyre y San Lorenzo. Además, ya se lleva adelante el corrimiento de columnas de iluminación y colocación de cartelería para próximos desvíos.
Cantero central de Avenida 7 Jefes (5 %): se realiza el retiro de mobiliario urbano existente en la primera zona a intervenir y la detección de infraestructuras de servicios que atraviesan la traza de intervención. También se pudo iniciar el retiro de luminarias, la demolición de pisos y contrapisos. En las cuadras comprendidas entre Intendente Muttis y Pedro Ferré se realiza el preparado del suelo para avanzar con las tareas.
