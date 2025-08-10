Finalizaron los trabajos en la planta potabilizadora de Santa Fe y el servicio se restablece de forma gradual

Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) informó que este domingo por la mañana finalizaron, en menor tiempo del previsto, los trabajos de mantenimiento programados en la planta potabilizadora Ing. Marcial Candioti de la ciudad de Santa Fe.
Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) informó que este domingo por la mañana finalizaron, en menor tiempo del previsto, los trabajos de mantenimiento programados en la planta potabilizadora Ing. Marcial Candioti de la ciudad de Santa Fe.
El vocero de la empresa, Germán Nessier, explicó que se trabajó “en tres frentes simultáneos”: dos en la planta potabilizadora —el más importante, el lavado del canal de agua decantada, una de las etapas principales del proceso— y otro en la toma Hernández, ubicada sobre el río Santa Fe. “Finalizó todo en menor tiempo del esperado”, destacó.
Nessier recordó que la normalización del servicio “es gradual, no inmediata ni homogénea” y depende del uso que se haya hecho de las reservas domiciliarias durante la interrupción, de la distancia de cada inmueble a la planta y de las características de las instalaciones internas.
En paralelo, durante el corte se asistió con camiones cisterna a los principales hospitales de la ciudad. Ahora se lleva adelante un operativo de purgado en puntos estratégicos de la red, lo que puede generar que se vea agua en la vía pública. “No corresponde a una falla, sino a esta tarea para minimizar episodios de turbiedad”, aclaró.
La empresa recordó que, en caso de detectar agua turbia en los domicilios, el inconveniente se soluciona dejando circular el líquido hasta que retome su apariencia normal.
El servicio estuvo interrumpido entre la medianoche y el mediodía de este domingo, como parte del plan de mantenimiento operativo. “Los trabajos fueron programados un domingo para minimizar las molestias a los usuarios”, señaló ASSA, que dispuso un operativo especial de asistencia a centros de salud.
Ante cualquier consulta, los usuarios pueden comunicarse las 24 horas vía WhatsApp al +54 341 695-0008 o a través de la oficina virtual en el sitio oficial www.aguassantafesinas.com.ar.
