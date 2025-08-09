No hay suministro de agua potable este domingo en la ciudad de Santa Fe

Desde Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) informaron a los usuarios de la ciudad de Santa Fe que hay interrupción del suministro este domingo en base a acciones del plan de mantenimiento programado de sus instalaciones operativas.
Desde Aguas Santafesinas S.A. indicaron que se suspenderá de forma transitoria durante 12 horas.
Desde Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) informaron a los usuarios de la ciudad de Santa Fe que hay interrupción del suministro este domingo en base a acciones del plan de mantenimiento programado de sus instalaciones operativas.
Este domingo 10 de agosto desde de 00:00 a 12:00 se suspende transitoriamente el suministro de agua potable en toda la capital santafesina
En esta ocasión, desde ASSA se hará la limpieza preventiva del canal Sur de agua decantada de la planta potabilizadora Ing. Marc Candioti.
“Asimismo, se aprovechará para concretar otros trabajos dentro de las instalaciones de la planta como también en la toma Hernández de captación de agua ubicada sobre río Santa Fe”, detallaron desde el ente provincial.
Entre los detalles, se sugiere hacer un “uso cuidadoso de las reservas domiciliarias hasta que se normalice la prestación”.
“Los trabajos fueron programados un domingo para minimizar las molestias a los usuarios”, agrega el comunicado oficial de Aguas, donde también aclararon que “se dispondrá un operativo especial de asistencia a los principales centros de salud de la ciudad en caso de ser requerido.
Al finalizar las tareas, se realizará un operativo de purgado de la red en diferentes puntos estratégicos para minimizar turbiedad al comenzar la recuperación gradual del servicio.
En caso de detectar algún episodio de turbiedad, indicaron que el mismo se supera dejando circular el agua hasta que recupere su apariencia habitual.
En caso de requerir la atención al usuario, funciona el servicio 24 Horas por Whatsapp: +54 341 695-0008 o el espacio de la oficina virtual del portal www.aguassantafesinas.com.ar
