#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mañana y madrugada

No hay suministro de agua potable este domingo en la ciudad de Santa Fe

Desde Aguas Santafesinas S.A. indicaron que se suspenderá de forma transitoria durante 12 horas.

Aguas Santafesinas. Foto: Flavio Raina
 23:15
Por: 

Desde Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) informaron a los usuarios de la ciudad de Santa Fe que hay interrupción del suministro este domingo en base a acciones del plan de mantenimiento programado de sus instalaciones operativas.

Este domingo 10 de agosto desde de 00:00 a 12:00 se suspende transitoriamente el suministro de agua potable en toda la capital santafesina

Mirá tambiénLa mayoría de los estatales santafesinos tuvieron aumentos escalonados por encima de la inflación

En esta ocasión, desde ASSA se hará la limpieza preventiva del canal Sur de agua decantada de la planta potabilizadora Ing. Marc Candioti.

La ciudad de Santa Fe, su río y en el centro de la imagen la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas. Foto: Fernando NicolaAguas Santafesinas. Foto: Fernando Nicola

“Asimismo, se aprovechará para concretar otros trabajos dentro de las instalaciones de la planta como también en la toma Hernández de captación de agua ubicada sobre río Santa Fe”, detallaron desde el ente provincial.

Entre los detalles, se sugiere hacer un “uso cuidadoso de las reservas domiciliarias hasta que se normalice la prestación”.

Mirá tambiénCon 90% de los lotes de trigo bajo condiciones muy buenas a excelente, todos atentos a enfermedades

“Los trabajos fueron programados un domingo para minimizar las molestias a los usuarios”, agrega el comunicado oficial de Aguas, donde también aclararon que “se dispondrá un operativo especial de asistencia a los principales centros de salud de la ciudad en caso de ser requerido.

Al finalizar las tareas, se realizará un operativo de purgado de la red en diferentes puntos estratégicos para minimizar turbiedad al comenzar la recuperación gradual del servicio.

El sindicato del sur provincial difundió su coincidencia con el diagnóstico de las autoridades de Aguas Santafesinas SA.Aguas Santafesinas SA.

En caso de detectar algún episodio de turbiedad, indicaron que el mismo se supera dejando circular el agua hasta que recupere su apariencia habitual.

En caso de requerir la atención al usuario, funciona el servicio 24 Horas por Whatsapp: +54 341 695-0008 o el espacio de la oficina virtual del portal www.aguassantafesinas.com.ar

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Aguas Santafesinas
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro