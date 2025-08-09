Guía Estratégica para el Agro

Con 90% de los lotes de trigo bajo condiciones muy buenas a excelente, todos atentos a enfermedades

El estado de los lotes de trigo arrancan palabras de aliento y alegría tras cuatro años de inviernos implacablemente secos. ¿Se viene un agosto más seco y frío que baje la presión de enfermedades? En los márgenes, la soja da un primer paso hacia adelante pero encareció alquileres.