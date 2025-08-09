ASSA licita trabajos de mantenimiento sistemas de Acueductos de Región Norte

Aguas Santafesinas está licitando los trabajos de mantenimiento de los sistemas de acueductos que opera en la región Norte de su área prestacional.
La licitación pública N° 1574 tiene un presupuesto oficial superior a los 200 millones de pesos para un plazo contractual de 12 meses.
La contratación incluye reparaciones de fugas en conducciones, cámaras de válvulas, demoliciones de pavimentos, excavaciones mecánicas y manuales, bacheos y otros trabajos afines a ejecutarse sobre los Acueductos de Reconquista y del Norte Santafesino –Villa Ana-.
La licitación tiene plazo de presentación de ofertas, a opción de los oferentes, hasta las 16:00 del miércoles 13 en el Dpto. Licitaciones Públicas en Salta 1451, Rosario; o indistintamente hasta las 11:00 del jueves 14 en Dpto. de Licitaciones y Compras Centralizadas en Ituzaingó 1501, Santa Fe.
Los pliegos y consultas se pueden canalizar en el portal web de la empresa www.aguassantafesinas.com.ar
La apertura de las ofertas se realizará el jueves 14 a partir de las 11:00 en Ituzaingó 1501, Santa Fe.
En la región Norte Aguas Santafesinas opera dos de los seis acueductos construidos por el Gobierno de la Provincia.
Actualmente con ambos acueductos, que suman más de 500 kilómetros de conductos, se benefician de la provisión de agua potable 25 localidades que totalizan más de 200 mil habitantes.
La mayoría de las intervenciones de mantenimiento necesarias sobre estos sistemas se efectúan en zonas rurales distantes de los centros urbanos.
Además, demandan muchas veces una gran complejidad logística asociada al traslado de equipos –retro excavadoras-, acceso a zonas bajas con presencia de agua, sumado a la participación de una empresa especializada en termo-fusión del polietileno de alta densidad de grandes dimensiones.
Cabe recordar que las localidades abastecidas son las responsables de la operación y prestación local del servicio -comunas-municipios-cooperativas-, al igual de lo que sucede con los demás sistemas donde Aguas actúa como proveedor “mayorista”.
Los sistemas de grandes acueductos son diseñados, licitados e inspeccionados por el Gobierno de la Provincia, que luego los transfiere a Aguas para su operación.
