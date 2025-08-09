Pirola: "encaramos esta reforma desde la profundidad en el debate y la apertura a la ciudadanía"

Rubén Pirola expresó que "El martes analizamos propuestas que impulsamos desde Más para Santa Fe para mejorar la organización del Poder Ejecutivo. Propusimos que gobernador y vicegobernador duren cuatro años en sus funciones y puedan ser reelegidos por un solo período (consecutivo o alternado), sin posibilidad de una nueva elección después de dos mandatos".
Debates
El convencional y senador por Las Colonias agregó que "debatimos sobre las atribuciones del gobernador, el rol de sus ministros y el procedimiento de juicio político, donde planteamos incorporar al vicegobernador, al procurador general, al defensor del pueblo y a los integrantes del tribunal electoral entre los funcionarios alcanzados".
Pirola afirmó que "en una jornada distinta pero igual de valiosa, abrimos las puertas de la comisión para escuchar propuestas de universidades, organizaciones sociales y actores institucionales. Recibimos ideas concretas que enriquecen el proceso y suman perspectivas diversas sobre el funcionamiento de los poderes del Estado".
Herramienta de trabajo
El legislador, a modo de balance, valoró especialmente estas instancias: "Escuchar no es una formalidad, es una herramienta de trabajo real para avanzar hacia una Constitución más clara, más útil y más cercana".
