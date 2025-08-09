Anuncio

Giran más de 49 millones de pesos para obras en escuelas del departamento 9 de Julio

Cada mejora que se concreta en nuestras escuelas tiene un origen claro: la necesidad detectada por sus directivos y equipos docentes, quienes, junto a la Delegación Regional de Educación, trabajan para que esas demandas no queden invisibles.