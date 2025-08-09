Giran más de 49 millones de pesos para obras en escuelas del departamento 9 de Julio

Luego, con el acompañamiento del Senador y el trabajo articulado con el Gobierno Provincial y el Ministerio de Educación , esas gestiones se transforman en obras que mejoran el día a día en cada institución.
Cada mejora que se concreta en nuestras escuelas tiene un origen claro: la necesidad detectada por sus directivos y equipos docentes, quienes, junto a la Delegación Regional de Educación, trabajan para que esas demandas no queden invisibles.
Luego, con el acompañamiento del Senador y el trabajo articulado con el Gobierno Provincial y el Ministerio de Educación , esas gestiones se transforman en obras que mejoran el día a día en cada institución.
A través del Fondo de Atención para Necesidades Inmediatas (FANI), se destinaron más de $49 millones a escuelas del Departamento 9 de Julio:
C.E.R. N° 178 - San Bernardo: arreglos varios – $11.452.335
C.E.R. N° 462 - Fortín Atahualpa: renovación de cielorrasos e iluminación – $2.030.600
Escuela N° 1284 - San Bernardo: cielorraso, pintura y galería en comedor – $6.150.000
C.E.R. N° 185 - Pozo Borrado: revestimiento de durlock – $1.410.990
Profesorado N° 9 - Tostado: refacción de aulas (ala Sur) – $23.217.240
Escuela N° 684 - Tostado: extractor para cocina del comedor – $1.012.000
E.E.S.O. N° 332 - Tostado: mobiliario para comedor escolar – $3.800.000
