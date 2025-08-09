Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

El restaurante Margot, liderado por el chef Agustín Baragiola, fue seleccionado como uno de los tres finalistas del Prix de Baron B – Édition Cuisine 2025, el principal premio de la cocina argentina, junto a propuestas de Rosario y Chapadmalal.
El restaurante Margot se destacó como uno de los tres finalistas del Prix Cuisine de Baron B, que premia la excelencia, el compromiso y la identidad local en la alta cocina.
El restaurante Margot, liderado por el chef Agustín Baragiola, fue seleccionado como uno de los tres finalistas del Prix de Baron B – Édition Cuisine 2025, el principal premio de la cocina argentina, junto a propuestas de Rosario y Chapadmalal.
Este reconocimiento nacional valora la creatividad, el compromiso con productores regionales y una mirada consciente sobre el acto de cocinar, poniendo en alto la cultura gastronómica del Litoral.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.