#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Sábado 9 de agosto

Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

El restaurante Margot se destacó como uno de los tres finalistas del Prix Cuisine de Baron B, que premia la excelencia, el compromiso y la identidad local en la alta cocina.

La edición completa.
 11:21
Por: 

El restaurante Margot, liderado por el chef Agustín Baragiola, fue seleccionado como uno de los tres finalistas del Prix de Baron B – Édition Cuisine 2025, el principal premio de la cocina argentina, junto a propuestas de Rosario y Chapadmalal.

Este reconocimiento nacional valora la creatividad, el compromiso con productores regionales y una mirada consciente sobre el acto de cocinar, poniendo en alto la cultura gastronómica del Litoral.

Revista Nosotros 9/8 by El Litoral

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Especial Nosotros
nosotros-edicion-impresa
Santa Fe
Cocina

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro