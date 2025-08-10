Cinco planetas alineados y Luna del Esturión: el show astronómico que iluminó el cielo
El pasado 9 de agosto, la Luna llena del Esturión iluminó el cielo acompañada por cinco planetas alineados. El fenómeno fue visible en todo el mundo y dejó postales inolvidables. En Santa Fe también se pudo observar.
El show astronómico que iluminó el cielo. Crédito: Reuters.
Durante la noche de este sábado, el cielo nocturno se convirtió en un escenario único. La esperada Luna llena del Esturión brilló con intensidad, acompañada de una inusual alineación planetaria que incluyó a Saturno, Júpiter, Venus, Mercurio y Urano. Miles de personas en todo el país salieron a observar el fenómeno, que fue considerado uno de los más impresionantes del año.
Desde observatorios, clubes de astronomía y redes sociales, los registros visuales del evento no tardaron en multiplicarse. El cielo despejado en gran parte del territorio nacional favoreció una observación nítida, especialmente en zonas con baja contaminación lumínica.
En la ciudad de Santa Fe, el fenómeno fue visible con gran claridad. Desde las costas de la Setúbal, el Parque del Sur y la zona del Faro, muchos santafesinos se acercaron con binoculares, telescopios o simplemente con la mirada atenta al cielo.
La atmósfera limpia y el clima estable permitieron que incluso a simple vista se percibieran algunos de los planetas alineados cerca de la Luna. Júpiter y Saturno fueron los más fáciles de distinguir, mientras que Mercurio y Venus se avistaron en los minutos previos al amanecer.
Varias asociaciones astronómicas locales organizaron encuentros informales para observar el fenómeno, compartiendo telescopios y conocimientos con los vecinos.
Así se vio la Luna del Esturión en Santa Fe. Crédito: Gentileza Code
¿Por qué se llama Luna del Esturión?
Esta Luna llena de agosto es conocida como la “Luna del Esturión” debido a una tradición de los pueblos originarios del norte de América, quienes relacionaban este momento del año con la pesca abundante de ese pez en los Grandes Lagos. A lo largo de los siglos, el nombre se mantuvo como una forma de conectar los fenómenos astronómicos con los ciclos de la naturaleza y la vida cotidiana.
Así se vio en Grecia. Crédito: Reuters.
Una alineación planetaria excepcional
Además del espectáculo lunar, el cielo ofreció otro atractivo: la alineación de cinco planetas en una misma franja del cielo. Saturno y Júpiter fueron visibles durante toda la noche, mientras que Venus, Mercurio y Urano pudieron observarse en distintos momentos cercanos al amanecer. Neptuno también se encontraba alineado, aunque solo pudo verse con ayuda de telescopios más potentes.
La conjunción fue especialmente interesante porque se produjo en simultáneo con el plenilunio, lo que brindó una oportunidad única para la observación astronómica tanto para aficionados como para expertos.
Así se vio en el mar Mediterráneo. Crédito: Reuters.
Así se vivió en otras regiones
En ciudades como Córdoba, Mendoza, Salta y Bariloche, el evento también fue recibido con entusiasmo. Muchos centros astronómicos organizaron actividades abiertas, charlas y observaciones guiadas. En redes sociales, las imágenes compartidas desde distintas latitudes mostraron un cielo brillante, con una Luna clara y detallada, rodeada por los puntos luminosos de los planetas.
Un mes para mirar hacia arriba
Agosto de 2025 quedará en la memoria de muchos como un mes mágico para los amantes del cielo. No solo por la magnitud de los fenómenos observados, sino también por el interés que despertaron en la población general. En tiempos de hiperconectividad digital, el cielo volvió a captar la atención colectiva con su lenguaje silencioso pero fascinante.
Astrónomos profesionales y amateurs coincidieron en que eventos como este ayudan a acercar la ciencia al público, revalorizando la observación astronómica como una experiencia accesible, educativa y profundamente humana.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.